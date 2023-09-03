3 сентября 2023

3 сентября 2023 16:01

Психолог назвала причины, по которым часто ссорятся семейные пары

Наиболее распространенными причинами ссор между супругами являются неумение договариваться и разные взгляды на ведение семейного бюджета. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала семейный психолог Ольга Романив.

"Многие пары не могут договориться о лидерстве одного из супругов, поэтому происходит перманентная борьба за власть - это приводит к постоянным конфликтам и попыткам самоутверждения. Если супруги не готовы искать компромиссы, при этом проявляют различия в характерах и интересах, то ссоры в семье происходят на постоянной основе. Недостаток внимания и уважения со стороны мужа или жены, проявление эгоизма, ревность также приводят к недовольству второй половины", - сообщила Ольга Романив.

Еще одной причиной супружеских ссор, по словам семейного психолога, может быть постоянное вмешательство родителей с одной или обеих сторон в личную жизнь пары.

"Женщина, как правило, недовольна тем, что муж по всем вопросам обращается к маме, а мужчина тем, что мать его супруги буквально переехала к ним, чтобы контролировать каждый его шаг. Также супруги могут проявлять недовольство и конфликтовать, когда семейный бюджет расходуется нецелевым, по их мнению, образом: кто-то из партнеров полностью или частично оплачивает расходы своих родителей", - объяснила Романив.


Просмотров: 203

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 3 210
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 4 926
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 6 845
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 2 471
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 6 780
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 3 867
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 1 491
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 1 383
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 3 831
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 3 831
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога