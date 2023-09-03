Психолог назвала причины, по которым часто ссорятся семейные пары

Наиболее распространенными причинами ссор между супругами являются неумение договариваться и разные взгляды на ведение семейного бюджета. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала семейный психолог Ольга Романив.

"Многие пары не могут договориться о лидерстве одного из супругов, поэтому происходит перманентная борьба за власть - это приводит к постоянным конфликтам и попыткам самоутверждения. Если супруги не готовы искать компромиссы, при этом проявляют различия в характерах и интересах, то ссоры в семье происходят на постоянной основе. Недостаток внимания и уважения со стороны мужа или жены, проявление эгоизма, ревность также приводят к недовольству второй половины", - сообщила Ольга Романив.

Еще одной причиной супружеских ссор, по словам семейного психолога, может быть постоянное вмешательство родителей с одной или обеих сторон в личную жизнь пары.

"Женщина, как правило, недовольна тем, что муж по всем вопросам обращается к маме, а мужчина тем, что мать его супруги буквально переехала к ним, чтобы контролировать каждый его шаг. Также супруги могут проявлять недовольство и конфликтовать, когда семейный бюджет расходуется нецелевым, по их мнению, образом: кто-то из партнеров полностью или частично оплачивает расходы своих родителей", - объяснила Романив.