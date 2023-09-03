Эксперт по свиданиям назвала железный повод уйти с первой встречи

Женщине стоит уйти с первого свидания, если мужчина продемонстрирует специфический подход к пользованию социальными сетями, рассказала коуч, эксперт по свиданиям Яна Хокинг. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, железный повод уйти с первой встречи она назвала в беседе с изданием Daily Mail.

По словам Хокинг, однажды она отправилась на свидание с мужчиной, который и понравился ей внешне, и оказался обладателем подходящего ей чувства юмора. Но, рассказывая о себе, собеседник заявил, что его забанили в мессенджере WhatsApp из-за "пикантных мужских чатов". Что именно обсуждалось в чатах, он не уточнил, но добавил, что не был судим. "Я спросила, есть ли у него соцсети, он сказал, что нет. Спросила, держит ли связь с семьей, живущей за границей, - тоже нет", - вспоминает эксперт.

Согласно правилам WhatsApp, пользователя могут забанить за нарушение правил пользования сервисом - например, за угрозу безопасности других пользователей, спам, мошенничество. Друзья обеспокоенной Хокинг согласились с ней в том, что отсутствие мужчины онлайн - тревожный знак, и она отказалась от второго свидания. "Конечно, он мог быть мужчиной моей мечты, может быть, я повела себя смешно, но иногда нужно доверять своей интуиции", - заключила она.