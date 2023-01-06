Наконец-то придет тишина и спокойствие, которых так долго нам всем не хватало

Год Тигра принес людям в 2022 много забот и тревог: он будто бы притаился, а потом выпрыгнул из-за угла и застал всех врасплох своим острым оскалом и агрессией. Однако царствование полосатого хищника подходит к концу и все с нетерпением хотят узнать, чего ждать от года Черного Кролика. Об этом мы сейчас подробно расскажем.

ГОД ЧЕРНОГО КРОЛИКА: 10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

Новый год по китайскому календарю наступает не в ту ночь, которую мы называем новогодней. Дело в том, что мы отмечаем праздник по григорианскому календарю, но при этом следим и за восточным. Чёрный Кролик вступит в свои права 21 января 2023 и будет владеть ситуацией до 9 февраля 2024 года.

Год Черного Кролика называется еще и годом Кота или годом Водяного Кролика.

2023 год Кролика соответствует "Инь", то есть женскому началу, принимающему, заботящемуся, пассивному, отрицающему.

Кролик традиционно считается трусливым и боязливым животным, однако на самом деле он обладает скрытой смелостью. Он может побороться за свою жизнь, если это потребуется. То есть за видимой слабостью скрывается непобедимая воля к победе над обстоятельствами.

Этот год проходит под покровительством стихии воды, а она наделена мягкой, но уверенной силой, напористостью. Она обтекает камни и другие препятствия, при этом всегда делает это легко и нежно.

Кролик относится к числу хороших семьянинов и хороших исполнителей. Рекомендуется задуматься о семейных делах (например, узаконить отношения или завести ребенка), но при этом не ждать карьерных взлётов.

Так как Чёрный Кролик любит свою норку и ведёт оседлый образ жизни, в наступающем году будут без труда решаться жилищные вопросы: можно смело брать ипотеку, менять жилье, переезжать в город мечты.

Кролик дружелюбен: в этом году могут возобновиться старые товарищеские связи и возникнуть новые. Если вы сами давно планируете расширить круг общения, то Кролик вам поможет.

Отпуск в 2023 году лучше планировать в промежутке с 7/8 июля по 6/7 августа - в этот период исключены серьезные ссоры с близкими людьми.

Кролик одобряет оправданный риск: можно отправиться в экзотическое путешествие или серьезно изменить имидж.

КАКИМ БУДЕТ ГОД ЧЕРНОГО КРОЛИКА?

Если сравнивать его с предыдущим, то он покажется нам тихим, спокойным и добродушным. Однако не нужно забывать о том, что заяц не такой уж и тихоня, каким кажется с первого взгляда. Скорее всего, потрясений в личной жизни и мелких бытовых неурядиц избежать не удастся. Однако успокаивает тот факт, что Чёрный Кролик не имеет таких амбиций, как хищный Тигр. Мировой порядок постепенно стабилизируется, страсти на политической арене улягутся и наступит передышка.

elle.ru