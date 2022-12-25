25 декабря 2022

25 декабря 2022 09:23

Княгиня Шарлен вместе с мужем и детьми представила рождественскую открытку

Блеск и роскошь: княгиня Шарлен вместе с мужем и детьми представила рождественскую открытку

Королевский дом Монако представил свою рождественскую открытку вместе с царствующей семьей. Иллюстрация выполнена в любимом стиле княгини Шарлен, имитирующем рисунок от руки. В центре композиции - роскошная ель, украшенная золотыми игрушками и огоньками, на фоне которой позируют принц и принцесса вместе со своими детьми.

Королевские поклонники отметили, что самой расслабленной и по-детски непосредственной выглядит малышка Габриэлла. Девочка пережила тяжелый год, полный стрессов: отсутствие матери и холодность остальных членов семьи катализировали серьезные нарушения со сном и нервным состоянием малышки. Но благодаря примирению родителей Габи наконец чувствует себя в безопасности и с радостью позирует в праздничном платье и золотистых босоножках.

Блеск и роскошь: княгиня Шарлен вместе с мужем и детьми представила рождественскую открытку

Что касается Шарлен, то она, очевидно, смогла найти баланс в отношениях с нелюбимым мужем. Княгиня предстала в темно-зеленом платье и с роскошным золотым колье, явно вдохновляясь декором новогодней елки. Что касается принца Жака, то мальчик как всегда по-королевски спокоен и учтив: держа младшую сестру за руку, он прямым и уверенным взглядом смотрит в камеру, демонстрируя уверенность в себе.

elle.ru


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