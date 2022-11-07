6 самых типичных ошибок женщин в отношениях

Представляем список самых распространенных женских ошибок, которые часто выводят из себя мужчин и рано или поздно приводят к серьезным проблемам в отношениях.

Расположитесь поудобнее и попробуйте максимально честно ответить на следующие вопросы. И, что самое главное, в нынешнем мини-тесте - если чаще всего вам захочется ответить "да", то постарайтесь как можно скорее пересмотреть свою политику поведения, дабы внезапно не оказаться у разбитого корыта.

1. Вы нервничаете и закатываете скандал, если он посмотрел на другую женщину на улице?

Смиритесь, время от времени ваш мужчина будет в любом случае провожать взглядом других женщин. Это факт! А ваша буйная фантазия в такие моменты может только лишь разозлить мужчину. Более того, он начнет думать, что вы не уверены в себе, что также не сыграет вам на пользу.

2. Вы не даете ему достаточно свободного пространства?

Вы должны запомнить, что мужчины устроены несколько иначе, нежели женщины. Особенно, если это касается проявления чувств и эмоций. Если ваш молодой человек в плохом настроении и просит вас оставить его в покое, то лучшее ваше решение в таком случае - беспрекословно выполнить его просьбу. Даже не думайте приставать к нему с расспросами и не пытайтесь выяснить, что случилось.

3. Вас ничего не интересует, кроме ваших с ним отношений?

Типичная женская ошибка. Найдя себе бойфренда, девушки чаще всего полностью фокусируются только лишь на нем. Они сразу перестают общаться со своими друзьями и подругами, забывают о своих старых компаниях.

Запомните, этого нельзя делать ни в коем случае. Обязательно выделяйте хотя бы один день в неделю, когда вы будете устраивать девичники и общаться со своими старыми подружками. Ведь если вы вышли замуж или у вас появились новые романтические отношения, это не значит, что нужно поставить крест на своей старой жизни.

4. Вы постоянно "пилите" его?

Честно ответьте себе на этот вопрос. Потому что далеко не каждая женщина готова признать, что она регулярно "пилит" и критикует своего мужчину. Мужчинам нельзя постоянно говорить о том, что они не правы или что все их начинания обречены на провал. Хотя многие женщины в то же время искренне убеждены, что такой манерой поведения они мотивируют мужчину стать лучше.

Но это очень распространенное заблуждение. На самом же деле женщина должна поддерживать своего мужчину для того, чтобы он превратился из лейтенанта в генерала.

5. Вы замечаете в нем только негатив?

Вас постоянно нервирует и раздражает тот факт, что ваш бойфренд не помогает вам по дому, не моет посуду и разбрасывает свои носки по всей квартире? Расслабьтесь и подумайте лучше о том, что он все-таки делает.

Попробуйте вспомнить все самое хорошее, что делает возлюбленный для вас. Ему будет приятно знать, что вы признаете его заслуги и цените его, в результате чего ему захочется как можно чаще радовать вас.

6. Вы пытаетесь изменить своего партнера?

Часто женщины хотят перевоспитать своего мужчину и полностью "подогнать" его под какой-то свой придуманный шаблон. Это еще одна очень распространенная ошибка, способная поставить крест на ваших отношениях.

В таком случае, рано или поздно, мужчина просто начнет думать, что вы не хотите принимать его таким, какой он есть, а, значит, и не любите его в достаточной мере, что, согласитесь, не очень-то уж и приятно. Поэтому старайтесь акцентировать свое внимание преимущественно на тех чертах характера, которые вам наиболее нравятся в партнере.

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