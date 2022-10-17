Какие детали в женской внешности раздражают мужчин

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Слишком пухлые губы

Мода на пухлые губы возникла достаточно давно. Главная проблема заключается в том, что не у всех присутствует чувство меры. Мужчинам нравятся пухлые губы, которые дала девушке природа, но многие из них точно не в восторге от губ невообразимых размеров.

Широкие брови

Когда-то давно на пике моды были брови-ниточки. Однако сейчас все изменилось кардинально - эксперты красоты решили, что все-таки натуральные густые брови выглядят гораздо привлекательнее. Многие мужчины же подобную тенденцию не оценили - слишком широкие брови их не привлекают. Лучше остановитесь на золотой середине, пишет Moddam.

Избыток косметики

Особенно это относится к тональному крему. Женщины нередко пытаются скрыть недостатки кожи большим количеством тонального крема. Мужчины же, большинство, считают такие попытки провальными, поскольку тонны косметики смотрятся гораздо хуже, чем высыпание или шрам. Многим мужчинам девушки без капли косметики кажутся более привлекательными, чем с огромными стрелками и наращенными ресницами.

Длинные и острые ногти

Считается, что многих мужчин отталкивают такие ногти, ведь они кажутся им слишком агрессивными. Лучшие отдавать предпочтение более спокойным формам ногтей:

миндалевидной;
овальной;
мягкому квадрату.

Ногти средней длины или короткие выглядят гораздо женственнее и нравятся мужчинам больше.

Неухоженные волосы

Дело в том, что грязные и неухоженные волосы моментально сделают вас непривлекательной в глазах мужчин. Чтобы волосы выглядели опрятно, не нужно иметь большое количество разных средств - достаточно будет одного лишь шампуня. А если уж так случилось, что вы не нашли времени помыть голову, то сделайте пучок - в таком виде волосы будут выглядеть более привлекательно.

profile.ru


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