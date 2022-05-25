Барби никогда не была замужем и расставалась с Кеном: что мы знаем о жизни знаменитой куклы

В следующем году приключения куклы Барби впервые будут экранизированы, любимицу взрослых и детей сыграет Марго Робби. Пока сюжет держится в секрете, но насыщенная жизнь Барби позволяет снять даже не полнометражную картину о ней, а сериал.

Правда, совсем не многие знают, что у светловолосой куклы есть официальная биография, которая хоть и менялась несколько раз, но всегда придерживалась одной линии.

У Барби есть полное имя

На самом деле, куклу зовут Барбара Миллисент Робертс. Это имя дали ей создатели, назвавшие свое главное творение в честь дочери. Именно малышка Барбара вдохновила маму и папу на создание куклы-девушки, хотя в то время на полках магазинов можно было встретить лишь пупсов, с которыми девочки разыгрывали сценки из семейной жизни.

Маленький город и большие мечты

Барби, согласно официальной биографии, родилась 9 марта в выдуманом городе Уиллоу. Ее отец работал инженером, а мать была домохозяйкой. После школы Барбара поступила в колледж и начала работать моделью. Впрочем, у нее всегда были серьезные амбиции: вскоре Барби стала модным дизайнером, а за все время существования сменила 200 профессий.

Создатели куклы считали, что с ее помощью должны внушить девочкам, что они могут стать, кем угодно.

Одна любовь на всю жизнь

Приятеля Барби зовут Кен, об этом знают все. А вот полное имя идеального пластикового юноши почти никому неизвестно. Оказывается, если бы у жениха Барби был паспорт, в нем бы значилось Кеннет Шон Карсон. Он на три года младше своей возлюбленной, а их знакомство произошло во время съемок рекламного ролика.

Барби и Кен провели вместе больше тридцати лет, но в 2004 году студия Mattel сообщила о том, что пластиковые знаменитости расстались. Во время разлуки у Барби появился новый ухажер - серфер Блейн.

Но семь лет спустя Кен решил вернуть избранницу: в Нью-Йорке появились плакаты, на которых он заявлял, что все еще любит Барби и они должны быть вместе.

"Барби, ты единственная кукла для меня. Мы, может, и сделаны из пластика, но чувства-то у нас настоящие!" - умолял Кен с билбордов.

И блондинка сдалась: теперь пара снова вместе.

Карьера важнее семьи

Несмотря на роман длиной в пятьдесят лет, Кен и Барби так и не поженились. В одной из книг они отмечают 43 года с момента знакомства, замечая, что однажды стоит узаконить отношения. Детей у пластиковой пары тоже не было, хотя многие дети девяностых помнят, что в продаже появлялась беременная кукла с животом на магнитах.

Это Мидж Хэдли - лучшая подруга Барби. Она вышла замуж и родила малыша от друга Кена Аллана Шервуда. Барби как раз работала акушером и даже приняла у нее роды.

Проблемы с весом

Эксперты считают, что у Барби совершенно нереалистичное тело, ей не хватает около 20% жировой ткани. Оказывается, у куклы были серьезные проблемы с пищевым поведением. В одном из выпусков Барби продавали с книгой "Как похудеть?". Внутри была надпись "Перестань есть!".

Двумя годами позже вышла еще одна версия куклы, которая собиралась на пижамную вечеринку к подругам. Помимо этой книги среди аксессуаров в упаковке были ещё и весы, которые всегда показывали 110 фунтов. Это 49 килограммов при росте Барби примерно в 175,8 сантиметров. То есть ей не хватает около 15 килограмм до более здорового веса.

Womanhit.ru