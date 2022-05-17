Как стать женщиной, от которой мужчина никогда не уйдет

Все знают, каким должен быть идеальный муж - это слепо-глухонемой капитан дальнего плаванья. А какой должна быть женщина, чтобы мужчина даже не думал ее бросить?

Безусловно, стать для мужчины той самой - единственной - это задачка не из простых, но это вовсе не означает, что можно сидеть, сложа руки, жаловаться... и ничего не делать. Никто не в силах помешать вам сделать хотя бы один шаг на пути к идеалу.

Будьте разной

В свое время еще Коко Шанель говорила о том, что женщина, чтобы стать незаменимой, должна постоянно меняться. Это правило работает и с отдельно взятым мужчиной, особенно если речь идет не только о регулярной смене имиджа. Будьте разной - маленькой девочкой, которую хочется погладить по голове и усадить на колени, любовницей, помешанной на секс-удовольствиях, рачительной хозяйкой, которая отвечает за семейный уклад, гордой и неприступной принцессой, за одну улыбку которой мужчине не жаль отдать полцарства. Самое главное - не "застревайте" в какой-то одной ипостаси надолго, меняйте их! Предсказуемость - вот ваш главный враг, нет ничего хуже, чем женщина, муж которой знает ее "как облупленную" и может предсказать, как она себя поведет и что скажет завтра, послезавтра, через год...

Принимайте мужчину таким, какой он есть

Помните о том, что первый поцелуй или лиловый штамп в паспорте - это не индульгенция, которая дает вам право на любые преобразования объекта. Вам самой понравилось бы, если мужчина стал бы без конца делать вам замечания, лишь потому, что он знает, что вы должны или не должны, или ему захотелось поиграть в Пигмалиона? Не пилите! Не требуйте от любимого полного соответствия вашему идеалу. Не заостряйте внимание на его недостатках, не замечайте их, но мягко и тактично предлагайте другие варианты. И хвалите каждый раз, когда он вас радует (аналогичным образом можно воспитывать не только мужчин, но и детей).

Будьте надежной

Ведите себя так, чтобы мужчина знал - он может на вас положиться в трудную минуту, и вы рядом с ним не только в радости, но и в горе. И вместо того, чтобы обрушить на него град упреков в тот момент, когда он и сам понимает, что виноват, вы найдете для него слова ободрения. Как показывает практика, пункт №3 не может быть эффективным без пункта №2.

Любите себя

Женщина, которая сама себя не любит, безусловно, представляет интерес для мужчины - но чисто утилитарный. С ней удобно, но вряд ли чувства, которые испытывает к бесплатной домработнице, кухарке, няне и т.д. вторая половинка, можно назвать любовью. Балуйте себя и лелейте (нет, мы сейчас не про пятый кусочек торта и очередную коробочку шоколадных конфет, а про регулярный уход за собой и духовный рост и развитие). Если все внутри вас протестует при мысли, что нужно "оторвать" кусочек времени, которое вы проводите с любимым и/или детьми и потратить на себя, то на досуге подумайте вот над чем:

1) Что произойдет, если вы на самом деле рискнете сделать это?

2) Кто и когда вам сообщил, что вы ничего из себя не представляете? И, наконец, третий повод для размышлений - проанализируйте историю своей семьи - какими были ваши бабушки и прабабушки? Каково было их предназначение в семье, какими чертами характера они обладали, как сложилась их судьба? Приходилось ли им кого-то спасать (в широком смысле этого слова)? Есть ли у вас суровая необходимость продолжать поддерживать семейные традиции и продолжать "спасение" мужчины и/или детей?

Не бойтесь ссориться

Как ни странно, конфликты - это источник энергии для пары. Так что любые представления о том, что в идеальной семье всегда "тишь да гладь" и никто никогда ни с кем не выясняет отношения, не только сильно преувеличены, но еще и откровенно вредят вашим отношениям. Спорить можно и нужно, главное в этот момент забыть слова "всегда" и "никогда" и обсуждать конкретный случай, а не вспоминать все, что ваш мужчина сделал "не так" с момента первой встречи.

Не будьте мужчине другом

Примерно через год после начала отношений "химическая" революция, вызвавшая страсть у вас обоих, завершается мирным путем. Возникает большой соблазн стать мужчине настоящим другом, верным товарищем, родным человечком, интересоваться только тем, чем интересуется и он. Безобидное на первый взгляд желание может стать источником проблем. Во-первых, люди, которые всегда и все делают вместе, оказываются в мире идентичных ощущений: скоро исчерпают все темы для беседы, им будет не о чем говорить друг с другом. А во-вторых, как вам перспектива стать настолько родной и близкой, что секс с вами станет казаться инцестом (будто вы - брат и сестра, а не муж и жена)?

Не забывайте про секс

Основные инстинкты в браке никто не отменял. Секс не менее важен, чем сон и еда. Подойдите к процессу творчески. Помните, что спасение утопающих - дело рук (губ, и прочих частей тела) самих утопающих. Если собственных идей по поводу того, как это сделать, у вас нет, воспользуйтесь одной из наших. Пусть в вашей жизни будет место и запланированному (почему бы и нет, мужчине нужен "якорь"), и спонтанному сексу (его наличие не позволит превратить интимные отношения в конвейер).

Разговаривайте

"Вечером в разговоры с мужем не вступайте, помните, как сильно он устал, и на что ему приходится идти каждодневно на службе ради вас. Молча накормите его, и лишь после того как он прочитает газету, вы можете попытаться с ним заговорить", - это еще одна выдержка из старомодного учебника по семейным отношениям. Действительно, не стоит с порога "вываливать" на мужа все, что случилось у вас за день, однако и замалчивать животрепещущие проблемы, многозначительно вздыхая, тоже не нужно. Говорите с любимым (только не путайте его с подружкой) о том, что вас волнует, но никогда, никогда не начинайте беседу со слов: "Милый, нам нужно поговорить!".

Соблюдайте баланс между "брать и давать"

Если вы все время отдаете, не требуя ничего взамен, вам кажется, что это вы все время "должны", и вас должно быть жалко, и это вы - жертва. На самом деле - это всего лишь иллюзия, и в долгу остается вторая половинка. Если вы продолжаете играть в самопожертвование, долг со временем превращается в ярмо на шее партнера. В тот момент, когда оно становится настолько тяжелым, что больше нет сил его нести, мужчина обычно уходит. Если же, наоборот, вы постоянно находитесь в позиции "берущего", силы любимого однажды закончатся: ресурсов нет, есть только злость - на то, что он так долго терпел. И тут отношения рушатся, как карточный домик. Так что берите и не забывайте возвращать. Давайте и разрешайте себе брать.

Мужское мнение

С точки зрения мужчин, женщина, которую никогда не бросят, должна...

Быть умницей, красавицей, готовить хорошо, говорить мало, чтобы голова у нее не болела, а критические дни были раз в год - во время открытия рыболовного сезона.

Уметь вдохновлять, причем делать это так, чтобы мужчина всегда был уверен, что он - самый успешный, умный и красивый. И при этом не забывал, что все это благодаря любимой.

В ней должно преобладать женское начало и такие качества, как доброта, чистота, терпимость.

Woman.ru