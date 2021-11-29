Полагаю, вы утопаете в неоднозначности информации касательно вопроса, какие женщины нравятся мужчинам. Один скажет - мне нравятся красивые, другой - нескучные, третий - не люблю глупых.

А если мы спросим у мужчины, который полжизни выпивает, то скорее ему вообще нравятся любые женщины, лишь бы он был нужен кому-то, сообщает Day.Az со ссылкой на Клубер.

И как тут вывести общий знаменатель? Ведь для того, чтобы достичь желаемого, надо иметь хотя бы приблизительный план. Согласны?

Будем с вами говорить об адекватных, современных мужчинах и женщинах.

Что важно в женщинах, которые нравятся современным мужчинам

1. Внешняя привлекательность

Без этого - никуда!

Первое, на что мужчины обращают внимание, да и женщины так же, - это внешность. Речь не о врожденной красоте.

Нет некрасивых женщин - есть ленивые! У кого другое мнение?

Чтобы тело держать в форме, можно начать хотя бы с бега 2-3 раза в неделю. Это сложно? Это сверх нереально?

Разобраться с правильным питанием. Тонны бесплатной информации в интернете на эту тему. Тоже сложно?

Тренажерный зал или групповые фитнес-занятия - уже ресурсозатратнее первых двух вариантов. Не можете себе позволить? Бег + правильное питание = ваш первый шаг к привлекательному телу.

Волосы. Дорогие девушки и женщины! Умоляю! Если у вас сейчас красивые здоровые длинные волосы - ни в коем случае не стригитесь коротко. Длинные волосы - один из внешних признаков Женщины.

Если у вас сейчас короткие волосы - отращивайте. Длинные волосы - символ Настоящей Женщины. Это всегда лучше, чем любая стильная стрижка. Любому мужчине нравятся женщины с длинными волосами!

Макияж. Опять же. Тонны бесплатной информации на YouTube. Считаю, что обязанность каждой девушки, женщины - уметь делать правильный макияж, если уж она его делает. На разные случаи жизни. Правильный именно для Себя. Который сочетается с цветом глаз, кожи, волос и т.д.

Стиль одежды. Разберитесь с сочетанием цветов, которые идут именно вам. Одежда не обязательно должна быть дорогая. Ключевое здесь: чистая, опрятная, которая скрывает недостатки и подчеркивает достоинства фигуры и идет по цвету.

Google или курсы в помощь. Один раз на всю жизнь. Кстати, если включите в свою жизнь даже пару этих рекомендаций, то сможете легче познакомиться с достойным мужчиной и построить с ним отношения.

То, что выделяет вас среди большинства женщин в глазах мужчин

2. Вера в мужчину

Даже, если вы сейчас одна - учитесь. Учитесь верить в мужчин. Даже если ваша мать не верила в вашего отца. Даже если отец не верил в вас. Даже если общаетесь с мужчиной-неудачником, покажите, что верите в него и что бы он там не задумал - у него получится. Скорее всего вы будете первой и последней от кого он слышит подобное.

Зачем это делать? Чтобы когда на горизонте появится достойный - а вы уже умеете показать себя с хорошей женской стороны.

Вы сидите на свидании, а он говорит, что провалил прошлый проект. Ни в коем случае не надо жалеть! Даже если очень хочется. Правильно сказать: "Да в жизни мужчин, которые действуют, бывают провалы, но уверена следующий проект у тебя точно будет успешным!"

Просто попробуйте. И посмотрите на реакцию. Вера женщины в мужчину - это великая сила! И если мужчина, как минимум нормальный, то он это оценит и выделит вас из 98% массы.

Попробуете?

3. Открытость

Какой бы вы сейчас ни были, важна открытость. Открытость к новому, открытость к тому, чтобы становиться лучше. Открытость = противоположность состоянию "Я уже классная. Где мой принц?"

У многих есть оправдание: я вот была хорошей, старалась, а бывший не ценил. Теперь я буду такой, как мне нравится и Мой Суженый меня встретит.

Знаете, это аналогично такой метафоре: Я каждое воскресенье гулял по парку. И в один из выходных на голову мне накакала птичка и теперь я буду все время ходить в шляпе. А когда у меня спросят: чего ты в шляпе все время - я отвечу: мне птичка когда-то накакала и я решил ходить в шляпе, чтобы такого не повторилось.

4. Женственность



Решите сами для себя: вы хотите быть за мужчиной или чтоб мужчина был за вами. Если первое, то вникайте в понятие Женственность. Если же ближе второе - то окей, продолжайте делать то, что делали, но в таком случае не стоит удивляться почему он пассивен, ни к чему не стремится и не заботится о вас. Справедливо?

Подведение итогов

Почему-то многие девушки и женщины считают, что мужчинам нравятся а-ля роковые женщины. Сексуальный сильный образ. Да, мужчинам они нравятся. Но осознанный мужчина четко понимает, что это "нравится" только лишь в сексуальном плане и строить отношения с такой - вообще не имеет смысла.

Поэтому, дорогие леди, если задаетесь вопросом: какие женщины нравятся мужчинам, то ответ таков: Женственные!