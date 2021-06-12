6 фильмов, основанных на реальных историях любви - ФОТО

Чтобы снять эти кинокартины, сценаристам не пришлось ничего придумывать - сюжет они почерпнули из реальной жизни. Жизнь богаче воображения. Некоторые фильмы, основанные на реальных историях любви, это доказывают.

"ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" 2005

Байопик, завоевавший "Оскар", рассказывает о романтической любви между знаменитым кантри-музыкантом Джонни Кэшем (его играет Хоакин Феникс) и Джун Картер (ее роль отдана Риз Уизерспун). Проблемы с наркотиками, алкогольная зависимость и семейные проблемы - через все это приходится пройти влюбленной паре.

"БОННИ И КЛАЙД" 1967

Классический американский криминальный триллер с Уорреном Битти Фэй Данауэй, рассказывает о любовной истории знаменитых бандитов 1930-х годов - беспощадных Бонни Паркер и Клайде Бэрроу. В жизни, по свидетельствам современников, пара была не столь романтичной и совершила множество тяжелых преступлений, но в мировой поп-культуре за ними закрепилась репутация дерзких, отчаянных и в чем-то привлекательных влюбленных.

"ФРИДА" 2002

История любви двух художников - Фриды Кало и Диего Риверы, такая же яркая и красочная, как и их картины. Фильм завоевал два "Оскара", а дуэт Сальмы Хайек и Альфреда Молины стал одним из самых запоминающихся на мировом экране.

"ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ" 1995

Сложная противоречивая драма Агнешки Холланд основана на реальной истории любви двух французских поэтов - Артура Рэмбо, сыгранного совсем еще юным Леонардо Ди Каприо, и Поля Верлена, чью роль исполнил Дэвид Тьюлис. Хэппи-енда у фильма, как и у реальной истории, увы, не случилось.

"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" 2008

Еще одна поэтическая, в прямом и переносном смысле, история. Поэт Дилан Томас, его играет Мэтью Рис, счастливо женат на Кейтлин Макнамара, но после встречи с бывшей школьной возлюбленной, певицей Верой Филлипс, понимает, что ему никак не выбрать между двумя женщинами... Сиена Миллер и Кира Найтли составили отличный актерский дуэт, хоть внешне и далекий от оригинала.

"ИГРЫ РАЗУМА" 2001

Реальная история блестящего математика, Нобелевского лауреата Джона Нэша (Рассел Кроу), страдавшего шизофренией, и его жены, Алиши Лард (Дженнифер Коннелли), не побоявшейся связать жизнь с тяжело больным человеком. Настоящий Джон Нэш приходил на съемочную площадку и консультировал создателей фильма, завоевавшего четыре "Оскара" и множество других наград.

elle.ua