12 июня 2021

отправить статью
6 фильмов, основанных на реальных историях любви <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

10:39

  • 103
6 фильмов, основанных на реальных историях любви - ФОТО
Самые завистливые знаки Зодиака <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

11 июня 13:11

  • 568
Самые завистливые знаки Зодиака - ФОТО
5 полезных привычек, которые сделают ваш живот плоским <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

11 июня 12:40

  • 394
5 полезных привычек, которые сделают ваш живот плоским - ФОТО

12 июня 2021 10:39

6 фильмов, основанных на реальных историях любви - ФОТО

Чтобы снять эти кинокартины, сценаристам не пришлось ничего придумывать - сюжет они почерпнули из реальной жизни. Жизнь богаче воображения. Некоторые фильмы, основанные на реальных историях любви, это доказывают.

"ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" 2005

Байопик, завоевавший "Оскар", рассказывает о романтической любви между знаменитым кантри-музыкантом Джонни Кэшем (его играет Хоакин Феникс) и Джун Картер (ее роль отдана Риз Уизерспун). Проблемы с наркотиками, алкогольная зависимость и семейные проблемы - через все это приходится пройти влюбленной паре.

"БОННИ И КЛАЙД" 1967

Классический американский криминальный триллер с Уорреном Битти Фэй Данауэй, рассказывает о любовной истории знаменитых бандитов 1930-х годов - беспощадных Бонни Паркер и Клайде Бэрроу. В жизни, по свидетельствам современников, пара была не столь романтичной и совершила множество тяжелых преступлений, но в мировой поп-культуре за ними закрепилась репутация дерзких, отчаянных и в чем-то привлекательных влюбленных.

"ФРИДА" 2002

История любви двух художников - Фриды Кало и Диего Риверы, такая же яркая и красочная, как и их картины. Фильм завоевал два "Оскара", а дуэт Сальмы Хайек и Альфреда Молины стал одним из самых запоминающихся на мировом экране.

"ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ" 1995

Сложная противоречивая драма Агнешки Холланд основана на реальной истории любви двух французских поэтов - Артура Рэмбо, сыгранного совсем еще юным Леонардо Ди Каприо, и Поля Верлена, чью роль исполнил Дэвид Тьюлис. Хэппи-енда у фильма, как и у реальной истории, увы, не случилось.

"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" 2008

Еще одна поэтическая, в прямом и переносном смысле, история. Поэт Дилан Томас, его играет Мэтью Рис, счастливо женат на Кейтлин Макнамара, но после встречи с бывшей школьной возлюбленной, певицей Верой Филлипс, понимает, что ему никак не выбрать между двумя женщинами... Сиена Миллер и Кира Найтли составили отличный актерский дуэт, хоть внешне и далекий от оригинала.

"ИГРЫ РАЗУМА" 2001

Реальная история блестящего математика, Нобелевского лауреата Джона Нэша (Рассел Кроу), страдавшего шизофренией, и его жены, Алиши Лард (Дженнифер Коннелли), не побоявшейся связать жизнь с тяжело больным человеком. Настоящий Джон Нэш приходил на съемочную площадку и консультировал создателей фильма, завоевавшего четыре "Оскара" и множество других наград.

elle.ua


Просмотров: 103

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

9 июня 14:29

  • 516
3 главных комплекса в жизни мужчины

Отношения

7 июня 10:28

  • 718
11 признаков, что вы встречаетесь с негодяем

Отношения

6 июня 12:25

  • 789
5 знаков Зодиака, которые влюбляются быстро и серьезно