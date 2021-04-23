Мужские фразы, выдающие измену

Измена - страшное слово для любого человека. Оно наполнено болью, ложью, предательством.

Когда в паре появляется третий, уходит любовь, доверие, уважение. Один человек постоянно врет, оплетая всех паутиной лжи, а другой сильнее окунается в боль.

Неприятие действительности

Многие женщины узнают об изменах любимого мужчины последними, любовь слепит их, и они не хотят видеть, главное, слышать практически прямое признание в измене.

К сожалению, лучше как можно больше знать об изменах, чтобы не оказаться в роли того, кем пренебрегли, оставили.

Мнение психологов

Психологи утверждают, что мужчины сами выдают себя. В их словах проскальзывает скрытое признание в супружеской неверности.

Чтобы уличить любимого во лжи, стоит просто внимательно слушать его и научиться слышать истинный смысл в его словах.

До того момента, когда факт измен не установлен, мужчина старается оправдаться, "нападает" на женщину.

Чаще он скажет:

нас связывает дружба;

я нуждаюсь в личном пространстве;

я подозреваю, что ты мне изменяешь;

ты не идеальна (с перечислением в резкой форме недостатков, проступков супруги);

я задержусь на работе;

я прекрасно смогу постирать свои вещи.

Другие слова мужчина произносит, если факт измены уже установлен.

Обманутая супруга услышит, что:

на самом деле ты единственная;

я боюсь потерять тебя;

мне жаль, что я сделал тебе больно, я не хотел;

это ничего не значит для меня.

Во время "искреннего" разговора с раскаянием, мольбами о прощении следует внимательно посмотреть в глаза любимого человека:

Его глаза не станут врать, прикрываясь красивыми, лестными фразами - в них отразится настоящая гамма чувств, подделать ее нельзя.

Женщина прекрасно сможет понять, пытается ли мужчина манипулировать ею, или он, действительно, не виноват или измена состоялась, а теперь он ищет подходящие оправдания.

Искренний мужчина не станет юлить, оправдываться - он с готовностью разъяснит все интересующие супругу моменты ради сохранения семьи.

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