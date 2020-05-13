Как укрепить отношения? - Советы астролога для каждого знака Зодиака

Овен

"В отношениях Овнам стоит быть более внимательными к своей половинке", - отмечает астролог Элиза Робин. Поэтому уделяйте больше времени своему партнеру. "Иногда нужно просто уметь слушать своего партнера, - добавляет Робин. - Пора нажать на паузу и оглянуться". В погоне за грандиозными планами и масштабными целями вы можете упустить самое важное - повседневные мелочи, из которых на самом деле и складываются отношения. Именно забота и внимание - те вещи, которые сближают пару и создают надежную опору. Совместные неторопливые прогулки, разговоры до утра, спонтанные свидания и уютные домашние посиделки обеспечат вас теплыми воспоминаниями и станут подпиткой для отношений.

Телец

Тельцам важно решиться на перемены и научиться адаптироваться к новым реалиям. "Несмотря на то, что вам нравится ощущение стабильности, вам стоит добавить новизны в отношения", - советует астролог Элиза Робин. Будьте готовы выйти за пределы рутины: откройте себя для новых идей, спонтанных свиданий, пробуйте со своим партнером что-то новое (эксперименты в спальне - тоже в счет!). Все это вдохнет новую жизнь в ваши отношения и позволит избежать выгорания. "Вам также стоит поделиться своими глубокими эмоциями с партнером, - добавляет Робин. - Это приведет к более осмысленным и крепким отношениям".

Близнецы

Общительным Близнецам, готовым ради любимого человека на любую авантюру, пора стать более честными и чуткими по отношению к своим собственным чувствам. "Пришло время замедлиться и научиться прислушиваться к своим эмоциям, - рассказывает астролог Элиза Робин. - Вы можете всецело отдавать себя партнеру, однако вам важно признать и свои собственные чувства и эмоции и смело поделиться ими со своим партнером, чтобы построить более крепкие отношения".

Рак

"Вы порой настолько эмоционально привязаны к партнеру, что можете забывать о своих собственных потребностях", - отмечает астролог Элиза Робин. Именно поэтому вам стоит сконцентрироваться на себе. Стремитесь найти золотую середину между любовью к партнеру и любовью к себе, иначе дисбаланс может разрушить все - ведь если вы отдадите все силы партнеру, у вас их может не остаться, уверена астролог. По словам Робин, вам стоит больше времени проводить наедине с собой и делать то, что приносит удовольствие именно вам, - это наполнит вас энергией, и вы сможете лучше и больше работать над отношениями.

Лев

Львы - очень яркие личности и часто могут затмевать своего партнера, сами того не замечая. Между тем важно, чтобы в отношениях было комфортно и вам, и вашей второй половинке. Астролог Элиза Робин советует Львам быть внимательнее к своему партнеру и больше разговаривать с ним по душам. Не переставайте быть энергичными и сиять, однако не забывайте давать возможность раскрыться и своей половинке, не скупитесь на внимание.

Дева

По словам астролога Элизы Робин, Девы чересчур сильно беспокоятся обо всем на свете и одержимы составлением планов и расписаний. Сейчас самое время остановиться, выдохнуть и довериться течению. Только так вы сможете расслабиться и действительно наслаждаться жизнью - и отношениями. "У вас прекрасный аналитический ум, - отмечает астролог. - И вы умеете все сделать идеально. Но иногда ваш перфекционизм только мешает". Примите тот факт, что вы не можете контролировать все (жизнь всегда вносит коррективы в наши планы) и научитесь наслаждаться моментом. Ваш партнер непременно оценит вашу новую философию и легкое отношение к вещам, и это откроет для вас дверь в мир более ярких эмоций и вдохновляющих откровений.

Весы

Весы, вам стоит больше разговаривать со своим партнером - не стесняйтесь обсуждать с ним все, что вас волнует. Откровенный диалог станет основой крепких доверительных отношений. Это пойдет на пользу и вам, и вашей половинке. "Вы сможете углубить свои отношения, открывшись своему партнеру", - советует астролог Элиза Робин. По словам Робин, ваша открытость позволит возлюбленному лучше вас понять, почувствовать к вам еще более глубокую привязанность, а также раскрыться самому.

Скорпион

Вы способны на самые глубокие чувства и сильные эмоции - порой вы так переживаете, что можете задушить партнера в своих объятьях. "Вы часто боитесь, что ваша страсть слишком интенсивна и способна спугнуть, однако если вы будете сдерживать эмоции, вы не сможете выразить себя в отношениях", - отмечает астролог Элиза Робин и советует Скорпионам прислушиваться к себе и оставаться собой, а также не забывать общаться с партнером на любые волнующие вас темы - еще никто не придумал ничего лучше разговора по душам. "Не бойтесь собственной глубины, - призывает Робин. - Ваша страсть только осчастливит того, кого вы любите".

Стрелец

Стрельцы очень высоко ценят личную свободу и оттого в отношениях часто не выкладываются на все сто, стараясь во всем отстоять свою независимость. "Будьте честны с партнером относительно того, кто вы есть и что вам нужно для счастья, - советует астролог Элиза Робин. -Но помните, что вашему партнеру также нужны поддержка и любовь". Стрельцам важно создать такие отношения, которые позволят им оставаться собой и при этом будут отвечать потребностям партнера. В этом вам поможет откровенный разговор со своей половинкой - лишь общими усилиями вы сможете создать полноценные и гармоничные отношения.

Козерог

"Козерогам следует сосредоточиться как на собственных потребностях, так и на потребностях партнера", - советует астролог Элиза Робин. Часто вы слишком сконцентрированы на делах и решении насущных проблем. Однако время от времени стоит отвлекаться от рутины, которая на самом деле убивает романтику, и работать над отношениями. Чаще устраивайте уютные посиделки вместе с любимым, обсуждайте новые фильмы или книги, делитесь друг с другом сокровенными мечтами, вспоминайте трогательные моменты совместного прошлого и старайтесь не концентрироваться на негативе.

Водолей

"Водолеи влюбляются не сразу, но как только это происходит, они превращаются в верных и заботливых партнеров", - рассказывает астролог Элиза Робин. Однако тут же возникает опасность, что представители этого знака перестанут уделять достаточно времени себе, полностью посвятив себя отношениям. "Не забывайте проводить время наедине с собой", - советует Робин. По словам астролога, только так вы сможете восполнять внутреннюю энергию, слушать и ценить себя. И тогда вы сможете построить еще более гармоничные отношения.

Рыбы

Рыбы, вы чаще ставите во главу угла нужды своего партнера, чем свои собственные. "Вы редко просите то, чего хотите или в чем нуждаетесь, а когда ваши потребности в отношениях не удовлетворяются, вам становится обидно и больно", - констатирует астролог Элиза Робин. - Ваши отношения будут более полноценными и гармоничными, если вы начнете общаться со своим партнером". Не думайте, что ваш возлюбленный способен читать мысли и сам догадается, что вам нужно для счастья, - скажите ему об этом сами. Любящий вас человек непременно прислушается к вашим желаниям и поспешит их удовлетворить.

Glamour.ru