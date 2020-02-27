Простой секрет любви, о которой вы так мечтаете

Раньше я думала, что любовь все исправит.

Все мои сломанные части, все сдерживаемые желания, всю мою потребность быть особенной для кого-то...

Любовь была моей конечной целью. Я считала, что как только найду ее, все в моей жизни сразу же наладится. И станет неважно, какие испытания затем выпадут на мою долю, потому что у меня будет любовь. То неуловимое, чудесное, всеобъемлющее чувство, ради которого стоит прожить эту жизнь.

Я была полна решимости любить всем своим существом - всем, и ничто не могло встать на моем пути.

А потом я встретила его. И это было удивительно.

Сначала мой мир и мир моего будущего мужа вращались вокруг друг друга. Он был моим главным приоритетом, а я - его, и никакие внешние проблемы и обязанности не могли изменить этого.

Я оставила работу, мои взаимоотношения с другими людьми отошли на второй план, а учеба стала скорее помехой, чем необходимостью. Наконец-то я нашла любовь, которую искала, любовь, которая придала моей жизни смысл.

Но если мы перенесемся на семь лет вперед, то сможем увидеть, как все изменилось. Наши отношения потеряли свой изначальный пыл, и оказалось, что работа имеет решающее значение, а взаимоотношения с друзьями, как бы мы с мужем ни любили друг друга, тоже очень важны.

Когда новизна от встречи своей любви прошла, мы почувствовали себя... комфортно. Мы снова стали самими собой и обнаружили, что нам нравятся далеко не все привычки друг друга.

Мы любили так сильно, насколько чувствовали себя влюбленными друг в друга, и что в результате?

Мы обнаружили, что на самом деле ни один из нас не ощущает столько любви от другого, сколько ему необходимо.

Я чувствую себя любимой благодаря романтическим жестам и подаркам, но это не было сильной стороной моего мужа. Он чувствует себя любимым благодаря физическим проявлениям любви партнера и его умению отдавать в отношениях всего себя - у меня же были большие проблемы с демонстрацией всего этого, так как я росла в семье, где выражение чувств через прикосновения не было нормой.

Наши отношения перестали приносить удовлетворение. Я намекала ему, говорила, что он мог бы стараться и лучше, при этом избегая прямого разговора на эту тему. Он поступал тем же самым образом.

Это привело к обоюдному чувству обиды и молчаливому игнорированию друг друга. Каждый из нас считал, что ему есть на что обижаться, ведь он действительно как мог проявлял свои чувства по отношению к другому.

Просто он это делал совсем не так, как это было нужно.

Помню, как мне было больно, и как удивлялась тому, почему он просто не может дать мне ту любовь, в которой я нуждалась.

Чувствовала себя разочарованной, когда он намекал на то, какую именно любовь он хотел бы получать от меня, и считала, свою обиду более оправданной.

Но зачем вообще жить с таким настроем?

Любовь - это не "фиксированная" эмоция. Поэтому не стоит надеяться, что после встречи с ней в вашей жизни все станет идеальным. И если я что-то и поняла о любви, так это то, что если вы хотите, чтобы вас любили так, как вы об этом мечтаете, начните с самих себя.

Вы не в силах заставить людей быть такими, какими вы их желаете видеть. У вас ничего не получится, и все ваши усилия приведут лишь к образованию пропасти между партнером и вами. Единственный человек, которого вы можете изменить, - это вы сами.

Так почему бы не попробовать это сделать?

Я поняла, что мне нужно перестать зацикливаться на том, чего мой муж не делает для меня, и начать любить его таким, какой он есть. Потому что именно этого человека я полюбила и именно этого человека все еще хочу любить.

Мне нужно было постараться показать ему привязанность и начать демонстрировать свою любовь так, как он этого хотел. Не жаловаться в те моменты, когда чувствую себя брошенной, а вместо этого сосредоточиться на всех добрых, сделанных с любовью ко мне вещах.

Одни словом, мне надо было начать показывать ему свою любовь - последовательную и искреннюю. Независимо от того, что он сам делает.

Это потребует усилий и умения владеть собственными эмоциями. Это потребует, чтобы вы на некоторое время забыли о собственных желаниях и потребностях и сделали партнера своим главным жизненным приоритетом.

Но самое удивительное, что любовь отвечает взаимностью. Чем больше любви вы демонстрируете по отношению к своему партнеру, тем больше этого чувства вы на самом деле ощущаете внутри себя. И в свою очередь он сам начинает проявлять все больше и больше любви, потому что как он может этого не делать?

Любовь не всегда является ответом, но активное проявление любви - вполне вероятно.

Я так старалась быть любимой, но не любила. Сосредоточилась на себе и на своих желаниях. Мне даже в голову не приходило, что я могла бы найти то, что искала, если бы начала демонстрировать любовь к своему мужу.

Поставив его на первое место, я, в результате, смогла обрести счастье, о котором даже не подозревала.

Я привыкла думать, что все мои проблемы волшебным образом разрешатся, как только найду любовь. Любовь делает жизнь прекрасной, да. Но проблемы не исчезают сами по себе только потому, что в жизнь входит нечто замечательное. Эта удивительная вещь может на самом деле вызвать такие проблем, которые вы даже не ожидали.

Но секрет долговечной любви заключается, скорее, не в том, чтобы начать отношения, в том, чтобы действительно отдавать. В том, чтобы изо всех сил стараться любить другого человека, а не просто сидеть и ждать, что все ваши желания сбудутся, что вас просто так будут любить с утра до ночи, пока вы полностью сконцентрированы на собственной жизни.

Именно любя, мы получаем наибольшую радость и обретаем удовлетворение в жизни. Вот чего я не понимала в молодости, но начинаю понимать сейчас.

Будучи любимым, вы не решите всех своих проблем, но если вы начнете сами проявлять любовь, вы, несомненно, намного их облегчите.

Сluber.com.ua

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