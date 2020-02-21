4 самые глупые ошибки мужчин в отношениях

Всем нам свойственно ошибаться, но это поправимо, если мы готовы признать свою вину и найти решение проблемы. Ошибки в отношениях часто становятся заметны лишь со временем, поэтому их последствия более разрушительны. Рассказываем, из-за каких мужских ошибок чаще всего рушатся романы.

1. Они становятся пассивными и нерешительными

Если женщин часто упрекают в том, что со вступлением в отношения они перестают следить за собой, мужчины нередко превращаются из смелых и храбрых самцов в беспомощных детенышей, крепко держащихся за женскую юбку. Они стараются переложить максимум ответственности (в том числе и за принятие важных решений) на плечи своей партнерши, перестают проявлять инициативу и в паре предпочитают занимать пассивную позицию. Такое поведение нарушает гармонию в отношениях, а женщина перестает относиться к своему партнеру, как к мужчине, все больше воспринимая его, как ребенка.

2. Они пренебрегают личным развитием

Да, к этому склонны не только женщины. И вот что мужчины упускают из виду: саморазвитием необходимо заниматься не для того, чтобы привлечь партнера, делать это нужно для себя и собственного благополучия. Человек, который "застывает" во времени лишь потому, что его уже и так любят таким, какой он есть, рано или поздно утратит свою ценность и увлекательность даже для того, кто раньше считал его практически небожителем.

3. Они слишком ревнивы

Когда ревность вспыхивает в отношениях время от времени, это в целом нормально и способно даже привнести некую остроту. Но чрезмерная, выматывающая обоих партнеров ревность не может привести ни к чему хорошему. Если мужчина просто зациклен на проверках и контроле, это значит что он а) не уверен в себе, б) имеет проблемы с доверием (или ладе с психикой), в) не уверен в собственном партнере. Ни один из этих пунктов не является положительной основой для развития отношений. Отношения для обоих партнеров превращаются в пытку, мужчина начинает испытывать злобу, имеющую все шансы перерасти со временем в мизогинию. В общем, чрезмерная ревность - враг и для отношений в целом, и для мужчины, ее испытывающего, в частности.

4. Они забывают о романтике

Конечно, конфетно-букетный период, когда глаза застилают розовые очки, а шум от крылышек бабочек, что в животе, мешает думать, не может длиться вечно. Однако это вовсе не повод полностью вычеркнуть романтику через два-три месяца отношений. Настоящих романтиков, увы, не так уж много. Большинство мужчин воспринимают внимание и нежность, как излишество, досадное условие, которое нужно перетерпеть какое-то время, чтобы забыть о нем раз и навсегда. Но женщина всегда ждет от своего партнера поступков или сюрпризов. Не каждый день, но хотя бы раз в месяц она хотела бы чувствовать себя той самой безумно влюбленной девчонкой, которая когда-то согласилась прожить с вами долго и счастливо до конца своих дней.

Ivona.bigmir.net

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