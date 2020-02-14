Советы паре, впервые начинающей жить вместе

Этого момента многие влюбленные ждут с замиранием сердца. Первая ночь в общем доме, первый завтрак, приготовленный вдвоем, первые совместные походы в супермаркет. Паре, только начинающей жить вместе, каждая бытовая мелочь и забота кажется самым драгоценным временем. Очень важно, чтобы это ощущение осталось надолго. Рассказываем о главных правилах начала совместной жизни.

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Какой бы глупой ни казалась в самом начале идея личного пространства для блаженных минут отдыха друг от друга, подумать о том, чтобы у каждого при необходимости был свой тихий уголок, стоит с первых дней совместного быта. Признаемся, ведь у всех нас есть свои странности и вредные привычки, и поэтому каждому очень важно сразу обозначить свои личные границы - многие психологи называют это залогом долгих и крепких отношений.

КОМПРОМИСС НЕИЗБЕЖЕН

Он хочет поставить стол для пинг-понга посреди гостиной, а вам просто обязательно понадобилось дорогущее покрывало из кашемира на кровать. Первые дни и недели совместной жизни неизбежно потребуют компромиссов в бытовых мелочах - и опять же, умение найти этот компромисс сразу определит ближайшую перспективу развития отношений.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Повседневная жизнь вместе неумолимо застилает романтику пеленой насущных проблем и бытовых мелочей, в сумме составляющих добрую половину дня. Считается, что чем быстрее в первые дни совместной жизни пара определяет обязанности друг друга по дому, тем проще будет не замечать этих вещей и уж тем более не давать им вмешаться в отношения. Некоторым девушкам настолько свойственно впадать в наивный раж при переезде в квартиру своего партнера, что они готовы взвалить на себя и уборку, и стирку, и готовку, и вынос мусора. До тех пор, пока не обнаруживают в один прекрасный день, что только этим и занимаются с утра до вечера, пока любимый лежит на диване и расслабляется. Вот почему важно с самого начала определиться с домашними делами так, чтобы у каждого была своя сфера ответственности и четкое понимание роли друг друга.

ГОВОРИТЬ НА РАВНЫХ

Главное правило начинающих жить вместе - открыто говорить обо всем, включая собственную неуверенность и неудовлетворенность, даже если это касается бытовых мелочей. Честность и открытость в отношениях является спасением от недомолвок и раздоров и еще больше сближает пару. Очень важно с самого начала не сомневаться в себе и в партнере, не бояться признать свои и его слабости и недостатки, не удерживать в себе обиду и делиться всем, что волнует. В разговорах на равных рождается взаимное уважение, которое закладывает основу для прочных отношений на долгие годы.

Еlle.ru

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