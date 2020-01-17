8 магических вещей, которые происходят в правильных отношениях

Вот в чем заключается странность любви: вы думаете, что знаете о любви все, пока не встретите того, кто полностью перевернет ваши представления о ней. Любовь меняет вас, делает жизнь лучше и определенно стоит того, чтобы ее дождаться.

А еще вы узнаете много других не менее важных вещей. Ниже перечислена лишь малая часть того, что вы чувствуете, когда находитесь с любимым и нужным вам человеком:

1. Вы чувствуете, что вам не нужно слишком усердно стараться

Да, отношения требуют усилий. Но чего вам не скажет большинство людей, так это того, что в правильных отношениях любовь не требует от партнеров больших усилий. С правильным человеком все кажется естественным.

Выбор вами друг друга выглядит неизбежным, словно иначе быть просто не могло. Да, вам нужно многое успевать, но эти отношения словно плывут по течению, чем и отличаются от не самых удачных.

2. После ссоры вы чувствуете, что стали еще ближе и что хотите стараться ради ваших отношений

В книге "Маленькие красивые вещи" Шерил Стрэйд описывает разницу между двумя своими мужьями, рассказывая, что оба они были похожими друг на друга и при встрече обязательно нашли бы общий язык. Но почему тогда первые отношения закончились, а вторые - нет? Когда она и ее нынешний супруг однажды сошлись в жестокой ссоре, каждый из них вышел из нее с желанием измениться и стать еще ближе, чем до этого.

Вопрос не в том, ссоритесь вы или нет. Конфликты случаются у каждой пары, и даже чаще, чем вы можете себе представить. Вопрос в том, отталкиваете ли вы после этого партнера или пытаетесь стать друг для друга лучше.

3. Вы обретаете уверенность в каждой сфере своей жизни

Если "жить долго и счастливо" действительно возможно, то, скорее всего, только после сейсмического сдвига, вызванного вашим знакомством с человеком, которого вы действительно полюбите всем своим сердцем.

Вы не просто погружаетесь в царство страсти и взаимной одержимости друг другом, пренебрегая всеми остальными сферами своей жизни. В правильных отношениях вы развиваетесь еще активнее, чем раньше.

4. Комфорт теперь важнее страсти

Несомненно, в здоровых отношениях вы одинаково нуждаетесь и в первом, и во втором, но со временем приходит понимание того, что страсть ничего не стоит и возможна со многими людьми в вашей жизни.

А комфорт и чувство того, что вы каждый день можете проводить друг с другом в счастье, дружбе и совместимости, это действительно редкость. Это бесценно. В конце концов, это и есть основа по-настоящему счастливой совместной жизни.

5. Раны вашего детства заживают

Одним из самых сильных чувств в правильных отношениях является чувство абсолютной безопасности. Зачастую это приводит к возрождению вашего "внутреннего ребенка". Иногда от этого пара выглядит легкомысленной, а привязанность партнеров - несколько детской. Но порой дела обстоят куда хуже, и люди проецируют на партнера свои глубокие травмы прошлого.

Так или иначе, но, чувствуя себя любимыми и в полной безопасности, вы начинаете работать над решением своих скрытых проблем. Вы налаживаете отношения с родителями. Вам уже не так страшно и теперь вас меньше тревожит неопределенность.

Связь с вашей второй половинкой делает вас достаточно свободными, чтобы открыть в себе все, что вы так долго подавляли. И последствия этого меняют вас.

6. Вы начинаете доверять своему возрасту

В молодости, прежде чем увидеть получится ли у вас задуманное, вы часто предаетесь переживаниям о всяких "если" и "когда". Но как только вы находите себе правильного партнера, это сразу же напоминает о том, что все это время вы были на правильном пути. Что предыдущие неудачные отношения и не могли быть удачными. И что вам стоило просто положиться на жизнь и позволить всему идти своим чередом.

7. Вы снова открываете в себе радость

Многие люди считают, что любовь вдохновляет раскрыть свою романтическую натуру, и на какое-то время так и происходит. Однако правильные отношения помогают открыть в себе и нечто более глубокое - свое внутренне счастье.

Правильные отношения дарят вам те же ощущения, которые наполняли вас, когда вы были совсем молоды и открыты сердцем. Но что еще важнее, они не исчезают, когда вы находитесь на расстоянии от своего партнера. По сути, это одно из самых поразительных отличий между правильными и неправильными отношениями. Первые делают вас счастливыми постоянно, а вторые лишь на то время, что вы проводите вместе с партнером.

8. Вы чувствуете себя совершенно другим человеком, но намного больше похожи на себя, чем когда-либо ранее

Ради любви вы не должны меняться, любовь должна сама менять вас естественным образом. Это часть ее магии.

В правильных отношениях вы чувствуете себя так, словно полностью изменились, но при этом стали больше похожи на себя, чем ранее. Вам кажется, что изменилось очень многое, и что вещи, которые остались неизменными, тем самым говорят о своей важности.

Любовь всей вашей жизни - это не просто партнер, с которым вы можете бесконечно перебрасываться томными взглядами. Это ваш самый близкий, мотивирующий и влиятельный человек. А влияние правильного человека делает вашу жизнь такой, о какой вы мечтали, пускай и без сказочной романтики.

Сluber.com.ua

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