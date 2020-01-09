3 вопроса, которые мгновенно определят, есть ли будущее у ваших отношений

Французский психолог Мария Джеймсон уже 15 лет консультирует семейные пары. На основе своих бесед она выявила, что похожие типы людей все же уживаются лучше, чем очень разные. Идеальными отношениями могут похвастаться только люди со схожими взглядами на жизнь. Нет, это не значит, что вы оба должны любить готовку или футбол. Но есть базовые вещи, которые должны быть схожими, например, темперамент. Иначе союз нерушимый продлится недолго.

На основе своих наблюдений доктор Джеймсон написала научную работу, где выделила три основных вопроса, которые влюбленные должны задать себе, прежде чем начать совместную жизнь. Чем больше общих ответов у вас будет, тем лучше. Нет, это не значит, что в случае разных ответов вам срочно нужно разбегаться, просто вам придется потрудиться, чтобы сохранить отношения. В отличие от тех, у кого все ответы совпадут, - для этих счастливчиков совместная жизнь, скорее всего, будет легкой и приятной, ведь их темпераменты совпадают. И не переживайте, если ваш тест на совместимость провалился. Помните - у каждого правила всегда есть исключения.

Итак, что же это за вопросы?

#1. Хотели бы вы объехать мир в доме на колесах?

Вопрос-тест, раскрывающий ваш характер. Если вы грезите о путешествии на автофургоне, скорее всего, вас отличают закрытость и замкнутость. Людям, любящим общение, такой вояж приснится лишь в страшном сне. Так что поговорка "с милым рай и в шалаше" для них звучит как угроза. Даже если такой человек счастлив с вами, ему нужно общение с другими людьми, свой круг и свое личное пространство.

#2. Любители ли вы фильмы ужасов?

Ответ на этот вопрос даст понять, хватает ли вашему партнеру адреналина в жизни или нет. Обычно люди, склонные к тревожности, авантюрам и рискованным видам спорта (альпинисты, дайверы, скайдайверы), не любят фильмы ужасов - они либо зависят от адреналина, который привыкли получать в жизни, либо настолько тревожны, что не хотят испытывать стресс еще и во время просмотра ужастиков. Обычному человеку, чтобы получить дозу адреналина, достаточно посмотреть канал "Дискавери" или "Эти странные дела". Так что если он голосует за фантастику или детективы, а вы - за ужасы, вам не по пути.

#3. Хотели бы вы жить в деревне или в городе?

Здесь все очевидно - это самый простой тест на совместимость. Человек, мечтающий о тихом загородном домике, никогда не поймет того, кто не видит себя без шумного мегаполиса. Вам знакомы люди, которые даже в выходной находят тысячу дел и приходят домой лишь переночевать? Вот таким сложно ужиться с домоседами и интровертами в доме на берегу дикого озера. Но, возможно, вы договоритесь об альтернативе - проведете молодость в центре города, а на старости лет уедете в тихое местечко.

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