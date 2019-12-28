Почему сильная женщина любит по-другому? - 7 причин

Сильную женщину - не спутаешь ни с кем и никогда. Вы просто нутром чувствуете огонь страсти, который буквально накрывает с головой. Она обладает каким-то невероятным даром: чем больше вы проводите времени рядом, тем больше хочется вновь и вновь переживать это чудесное волнение. Но мужчины, которые влюблены в сильную женщину, знают, что удержать такую женщину бывает совсем не просто.

В своей книге "Брешь в любви" ("The Love Gap") Дженна Бирч пишет о том, что многие мужчины хотят встречаться с амбициозными и сильными женщинами, но, когда всё же завоёвывают таких, и дело доходит до отношений - чувствуют себя очень некомфортно.

Дело в том, что сильная женщина не собирается меняться или под кого-то подстраиваться. Это ей даже в голову не придёт. Поэтому, если её мощная аура пугает вас - можете сразу же прощаться. Такие отношения не продержатся долго.

В конечном итоге вы потеряете сильную женщину, даже если будете сильно любить друг друга.

Такие отношения - это не всегда просто. Поэтому требуется уверенный в себе мужчина, который, возможно, и не является самым сильным и суперменом, но обладает достаточными качествами и знаниями о психологии женщин, чтобы не позволить себя испугать. Однако, как оказывается, это - довольно непростая задача, поэтому амбициозные и очень способные женщины по-прежнему пугают большинство мужчин.

Поэтому, если вы уже решили завоевать и удержать такую женщину - приготовьтесь к следующим вещам, с которыми обязательно столкнётесь в таких отношениях.

1. Она не приемлет игр: либо всё, либо ничего.

Сильной женщине достаточно того, что ей пришлось пережить в прошлом. Теперь она готова только к отношениям с обязательствами.

Так что не тратьте свое время на то, чтобы завоевать её, если воспринимаете отношения, как сложную компьютерную игру. Сильные женщины в "такое" не играют. Вы либо готовы целиком и полностью отдать себя отношениям, либо можете сразу же прощаться.

Такой женщине просто необходимо знать, что ваши намерения - самые серьёзные. Как только она в этом убедится, то откроется перед вами по-настоящему. Вы узнаете, что такое страсть - подлинная и всепоглощающая. Знайте, что она не боится бросаться в этот бурлящий океан любви. Поэтому, если вы хоть немного сомневаетесь в своей храбрости - лучше останьтесь на берегу.

Сильная женщина не прячет своих эмоций, какими бы пугающими они ни были. Будь это волнение, печаль, восторг или гнев, которые она переживает, всё это проявляет на полную катушку. Заметим, точно такой же предельной открытости она ждёт от вас.

2. Она не принимает никаких оправданий, так что не пытайтесь разжалобить или обмануть.

Если сильная женщина говорит: "Я многое пережила", то верьте ей. Она не лжёт. Ей действительно пришлось пройти сквозь такое, что другим и не снилось. И она не просто ошибалась в людях и страдала, она выучила все преподнесённые жизнью уроки назубок. Сильные женщины - очень прилежные ученицы!

Она теперь знает, что такое душевная боль, и досконально изучила все "игры разума". Сильная женщина не из тех, которые проглотят невыполненные обещания или будут ждать, пока вы, наконец, соизволите позвонить или прийти. Так что даже не пытайтесь обманывать её примитивными оправданиями и всякого рода сказками. Она не поверит. А, возможно, сделает вид, что верит, но после этого исчезнет из вашей жизни навсегда.

День, когда она перестанет доверять, можете считать последним днём ваших отношений!

3. Такая женщина независима, поэтому не рассказывайте, что ей делать.

Самая главная и отличительная черта сильной женщины - это её независимость. Ничто и никто не может сломить её волю. А если кто-то попытается, очень сильно пожалеет об этом.

С годами у такой женщины кожа становится просто пуленепробиваемой, поэтому не удивляйтесь, что она не будет просить о помощи. Если вы начнёте рассказывать ей, что она может, а что не может сделать, куда и с кем ходить и встречаться, можете сразу же упаковывать чемоданы. Она этого не потерпит!

Сильная женщина делает всё по-своему, и хочет, чтобы вы уважали её позицию. Точно так же она будет относиться и к вашей свободе, кстати.

4. Она может казаться жесткой, но при правильном отношении - раскроется перед вами с неожиданной стороны.

Куда бы сильная женщина ни шла, чем бы ни занималась, она всегда остаётся сильной. Её нелегко вывести из себя, и внешне она - само хладнокровие и уверенность. Но у неё существует и другая сторона натуры, которая открывается очень немногим и при правильном отношении. Если у вас получится, увидите, что за её суровостью и силой скрываются большое сердце и авантюрная душа. Благодаря этим качествам и непосредственности она превращает отношения в необыкновенное и незабываемое приключение.

Так что главное - научится любить её "правильно". Вы будете настолько счастливы, что не пожалеете об этом ни дня!

5. Она не собирается прогибаться, чтобы соответствовать вашему "идеалу".

Сильная женщина - это не та, которая будет менять что-то в себе и своём образе жизни, чтобы соответствовать нормам общества или чьим-то представлениям, что и как женщина должна делать. Если она верит во что-то, то всё равно сделает так, как считает нужным, даже если весь мир будет против. Поэтому, когда вступаете в отношения с такой женщиной, сразу же забудьте о том, что она может хоть немного и хоть в чём-то прогнуться, чтобы соответствовать вашему "идеалу".

На самом деле она не верит в "идеальное". Она принимает и любит людей такими, какими они являются. Для неё не секрет, что вы тоже не идеальны. Всё, что сильная женщина требует взамен - чтобы вы также любили её такой, какая она есть и будет.

6. Она открыто говорит, что думает, и ожидает того же от вас.

Последнее, чего сильная женщина хочет видеть в отношениях, это чтобы вы скрывали свои мысли и чувства от нее. Она просто требует честности и открытости. Точно также она поступает и сама: без всяких намёков и кривляний говорит обо всём, что думает.

Так что не сдерживайтесь и смело открывайтесь перед сильной женщиной. В такие моменты представится чудесная возможность увидеть, насколько она проницательна и понимающая. Вы поймёте, что она не просто слушает, ваши нужды и потребности мгновенно становятся её собственными. И она сделает всё, чтобы помочь и поддержать!

Она умеет чувствовать любимого человека и заботиться о нём так, как о себе.

7. Она будет любить вас таким, какой вы есть.

Вы можете изображать из себя кого-то другого в кругу родственников, чтобы вас любили и уважали, среди друзей, но, когда вы рядом с сильной женщиной, то можете быть тем, кем действительно являетесь. Она будет любить вас настоящих, но ждёт в ответ точно такого же отношения.

Всё, чего она хочет, это чтобы вы были равными. Чтобы потребности и желания каждого были одинаково важными и определяющими.

Когда вы вступаете в отношения с сильной женщиной, то в конечном итоге будете стараться стать лучше и отдавать больше. И это произойдёт само собой - естественно и без принуждения. Такова энергия сильной женщины!

Главное - относиться к ней так, как она заслуживает. И вы не пожалеете: впереди - счастливые годы любви и преданности. Вам даже будет казаться, что целой жизни мало, чтобы насладиться таким подарком судьбы!

Сluber.com.ua

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