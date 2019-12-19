7 признаков, что ваш партнер не счастлив в отношениях

Из страха одиночества или чувства долга многие люди продолжают оставаться в отношениях, даже если те делают их глубоко несчастными. Рассказываем, как понять, что ваш мужчина не счастлив в отношениях с вами.

1. Он закрывается

Ваши прежние разговоры по душам свелись до обсуждения лишь насущных проблем? Он чувствует себя неуютно, в попытках открыть вам свою душу. Да и желания делать это у него становится с каждым разом все меньше.

2. Он проецирует свое недовольство на окружающих

Общее состояние несчастливого человека заставляет его видеть весь мир лишь в темных тонах: у него начались проблемы на работе, он срывается на друзьях и близких и все время ходит мрачнее тучи. Подсознательно он понимает, что что-то не так, но выразить свои чувства словами не может.

3. Пассивная агрессия

Если мужчина, по природе своей добродушный, начинает проявлять признаки пассивной агрессии (особенно направленной на вас), скорее всего ваши отношения делают его несчастным. За едкими подколами, сарказмом и необоснованной критикой скрывается нечто большее: он пытается сделать вам также больно, как и ему, но боится каких-то более решительных мер.

4. Он пытается отвлечься от ваших отношений

Несчастный в отношениях мужчина непременно станет искать компенсацию невыраженных чувств в других местах: в длительных прогулках с друзьями, в новых хобби, а, возможно, и в объятиях другой женщины. Иными словами в несвойственных для себя занятиях он ищет выражения того, что оглушает его и делает его несчастным.

5. Он ищет повода для ссоры

Каждая мелочь в ваших отношениях, каждая незначительная перепалка преувеличивается и доводится до трагедии вселенского масштаба. Его ничего не радует, вы все реже видите улыбку на его лице. Создается впечатление, будто он ищет повод хлопнуть дверью и уйти или сделать обстановку настолько натянутой, что вы будете вынуждены бросить его.

6. У него меняется настроение, когда вы остаетесь наедине

Изменения в его поведении возможно не замечают его друзья и близкие, ведь он для них по-прежнему все тот же веселый парень. Но, как только закрывается дверь за последним гостем, он вновь становится чернее тучи, и вы явно ощущаете, что ваша кампания тяготит его.

7. Он соглашается на серьезные перемены

Особенно на те, которые прежде вызвали бы у него отторжение, например переезд в другой город, длительная командировка или путешествие в одиночку. Он жаждет перемен и новых ощущений, которые могли бы компенсировать те жизненные силы, которые он тратит на то, чтобы делать вид, что в ваших отношениях все по-прежнему хорошо.

Ivona.bigmir.net

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