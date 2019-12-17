Если он хочет – он будет с вами, это так просто

Если он действительно хочет быть с вами, то найдёт для этого время. Даже если на работе - дедлайн и куча проблем. И если в ответ на свой звонок или сообщение вы постоянно слышите слово "Занят", то знайте - это вы ему разрешили так поступать с собой.

Это мы позволяем мужчинам прикрывать этим дежурным словом своё пренебрежительное и безразличное отношение. Это мы допускаем, чтобы они определяли, чего мы заслуживаем.

Тот, кто действительно скучает и хочет вас увидеть, сделает невозможное, но прибежит, позвонит, напишет. В этом вопросе существует только "чёрное" или "белое", никаких "серых" зон.

Вас либо хотят, либо нет. Не бывает "ну... если" или "почти". Всё просто и понятно: тот, кто хочет быть с вами, будет.

А вот если он начинает колебаться, раздумывать, откладывать, сомневаться... Это уже начало конца. Для того, кому вы действительно нужны - не вопрос найти время для того, чтобы позвонить, написать, прийти, сказать: "Люблю". Вы для них самые главные, самые важные в жизни. Им для вас не жалко ничего: ни времени, ни эмоций, ни цветов, ни добрых слов.

Это не ваша задача - убеждать кого-то, что он хочет быть с вами.

Потому что он либо хочет, либо нет. Понимаете?

Когда дело доходит до отношений, то препятствия были и будут всегда. Поэтому вам нужен человек, который будет воспринимать их не как конец света, а как то, что легко преодолеть ВМЕСТЕ. Не вы одни, а вы ВДВОЁМ. Тот, кто возьмёт на себя ровно половину и всегда поддержит, когда вам станет тяжело.

Если вы однажды обнаружите, что вкладываете в отношения слишком много энергии, то это верный признак, что это не ваши отношения. Потому что правильные отношения не требуют титанических усилий и постоянной борьбы.

Настоящие отношения - это когда ты не сомневаешься ни минуты, что рядом - родной человек.

Если вам приходится постоянно искать ответы на бесконечные вопросы, смущаться и негодовать, сомневаться в том, что правильно "читаете" сигналы любимого человека, это не тот человек. Потому что отношения - это не загадка Бермудского треугольника и не теорема, которую следует чуть ли ежедневно доказывать кому-то или себе. Отношения - это, прежде всего, гармония и чувство безопасности.

В настоящих отношениях не переживаешь о том, уместно ли написать партнёру сообщение прямо сейчас, можно ли позвонить. В них всё легко и естественно, потому что вас всегда ждут и вам всегда рады.

Да, вам придётся считаться с тем, что другой человек работает, занят, но вы будете уверены, что он всё равно найдёт время для вас. Потому что он сам ждёт встречи с нетерпением!

Человек, которого вы заслуживаете, это тот, кто любит и хочет вас видеть точно так же, как и вы. И у вас никогда не будет сомнений в этом.

У вас никогда не будет сомнений относительно его чувств, потому что они будут "написаны" у него на лице. Потому что для него будет важно, чтобы вы об этом знали.

Правильный парень понимает, что это его задача - чтобы вы чувствовали себя в безопасности, чтобы вам было спокойно и светло на душе рядом с ним.

Если кто-то заставляет вас постоянно сомневаться и гадать, нужны ли вы ему, это не ваш человек.

Нет ничего более важного для любящего человека, чем вы. Ничто и никто не может помешать ему прийти, когда его ждут. А если для него тот факт, что вы переживаете и страдаете, не важен, то он тем более не стоит даже минуты вашего внимания.

Не выбирайте тех, кто не выбирает вас. Вы заслуживаете большего. Вы заслуживаете настоящего.

Если же вашими чувствами играют, то посылают сигналы, то исчезают, это нельзя не заметить. Нет смысла вкладывать всю душу в отношения, которых нет. В человека, которого по-настоящему тоже нет рядом с вами.

Парни играют в свои игры. Но правильный парень не станет этого делать с вами.

Правильный парень, наоборот, поможет вам взлететь и чувствовать себя самой лучшей и самой желанной.

Правильный парень будет заботиться о вас и приятно удивлять.

Правильный парень постарается стать лучше ради вас и вашей любви.

Правильный парень никогда не станет пользоваться вашими слабостями или упрекать в недостатках. Потому что все мы - люди, и идеальных среди нас нет.

Правильный парень подарит вам необыкновенное чувство защищённости, которого вы не знали прежде. Он всегда поддержит и подхватит.

Правильный парень будет ценить вашу уязвимость и не сочтёт её за слабость.

Правильный парень сделает вас одним из своих главных приоритетов, потому что для него любовь и привязанность - это не пустые слова.

Правильный парень понимает, насколько это не по-мужски - играть чужими чувствами.

Правильный парень понимает, что самое классное, что он может сделать - это найти одинокую девушку и сделать её самой счастливой на Земле. Так, чтобы она чувствовала себя самой особенной, самой прекрасной и неповторимой. Его задача - завоевать её любовь, доказать, что он достоин её времени и внимания.

Правильный парень не боится вступать в отношения и открывать своё сердце, даже если переживает и нервничает.

Правильный парень никогда не скажет: "Занят", потому что всегда найдёт для вас время. Всё очень просто: мы не жалеем времени на тех людей, которые для нас по-настоящему важны.

Вам решать: стоит ли тратить своё время на этого человека или нет. Ваш он или нет. Подсказка: если в его лексиконе отсутствует слово "Занят", то безусловно - это ваш человек!

Сluber.com.ua

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