Гороскоп на 2020 год - Какой будет ваша любовная жизнь?

2020 год станет невероятным годом, полным любви и всего, что с ней связано, для всех знаков Зодиака. Узнайте, что сулят вам звезды - будет ли ваш год полон страсти, или же вас ждет любовная драма.

Овен - Вас ожидает неземное блаженство!

Будущий год начнется для любовной жизни Овна как нельзя лучше! Его буквально осыпят дождем из комплиментов, его внешность будут превозносить до самых небес, а всеобщее внимание поднимет его уверенность в себе на недосягаемую высоту. Если вы - Овен, и уже состоите в отношениях, то они станут еще крепче и сильнее, и вас ждет множество жарких ночей, проведенных в объятьях любимого человека. Ну а если вы все еще не нашли свою пару, и все это время оттачивали навыки соблазнения... Что ж, пришло время, наконец, применить их на практике.

Телец - Начинайте планировать вашу свадьбу!

Ваши отношения всегда были основаны на верности и взаимоуважении, но в этом году к ним добавится кое-что новое: страсть! Будьте готовы к новообретенной близости и романтике, так как с конца этого года начнете смотреть на партнера в совершенно новом свете. Ваша командная работа достигнет новых высот, и вскоре вы поймете, что это именно та команда, о которой вы мечтали всю свою жизнь. Ну а что касается тех, кто пока еще не нашел своей пары, не бойтесь... В следующем году вы встретите человека, который вернет вам веру в любовь.

Близнецы - Идеальный год для любви.

Если вы уже нашли себе пару, то, скорее всего, вам не хочется ничего менять, потому что отношения между вами и партнером еще никогда не были настолько замечательными. Конечно, в будущем году любовная жизнь будет не без шероховатостей, но вы ни за что не позволите размолвкам встать на пути у вашей любви - она слишком много для вас значит.

А для тех, кто пока еще живет холостяцкой жизнью - знайте, в этом году поиски потенциального партнера станут для вас приоритетом. Вы непременного найдете того самого, единственного человека, предназначенного самой судьбой, но никто не скажет, где и когда это произойдет, так что наберитесь терпения!

Рак - Поставьте себя на первое место.

Скорее всего, в последнее время вам все чаще хочется, чтобы в вашей жизни было больше свободы, да вот только партнер хочет совершенно иного. Из-за этого в отношениях может образоваться трещина, в результате чего вы начнете отдаляться друг от друга, двигаясь по все более и более расходящимся путям. Если вы заботитесь об отношениях, и они вам не совсем безразличны, то вам волей-неволей придется пойти на компромисс. Когда вы любите друг друга, то непременно сможете сойтись на том, что можете одновременно быть и достаточно свободными людьми, и находиться в отношениях.

Ну а что касается холостяков, то для вас пришло время выйти из вашей "зоны комфорта" и попытаться приударить за кем-то, не относящимся к вашему обычному типу. На то, чтобы между вами зажглась искра, может уйти больше времени, но если уж это произойдет, то вы и оглянуться не успеете, как из нее разгорится жаркое пламя.

Лев - Ваши отношения станут лишь сильнее.

Когда дело доходит до любовного гороскопа Льва, ему следует знать о том, что в наступающем году ему предстоит уделить много времени семье и друзьям. И хотя романтика не очень-то свойственна Львам, вы с партнером сделаете все возможное, чтобы наполнить ваши отношения страстью и внести в них "изюминку". Лето и веселье идут в вашей жизни рука об руку, так что воспользуйтесь порой отпусков для того, чтобы сделать ваши отношения максимально яркими.

Ну а зимние праздники принесут удачу Львам-одиночкам. В этот период у вас будет множество шансов устроить личную жизнь.

Дева - Романтика, романтика повсюду!

Вам стоит приготовиться к тому, что начало будущего года будет для вас не самым удачным, но неприятности не будут вечными - всего через месяц-второй близость, тепло и романтика с триумфом вернутся в вашу жизнь. Единственное, что будет занимать ваши мысли, - это как сделать жизнь партнера максимально приятной, показав ему, на какую нежность и доброту вы действительно способны. Ваши усилия быстро приведут к восстановлению гармонии, и остаток года вы проведете в настоящем блаженстве.

Ну а лето... лето может принести новый старт Девам-одиночкам. Солнце и теплый воздух согревают не только кожу, но и сердце, заставляя видеть людей, на которых раньше вы бы лишний раз не взглянули, совершенно в новом свете.

Весы - Вас ждет хаотичный год...

2020 принесет вам множество серьезных перемен, касающихся как вас, так и ваших близких. Ваши отношения полны романтических жестов, но убедитесь в том, что вы не зайдете в них слишком далеко - иначе вы рискуете разочаровать вашу "вторую половинку", когда в преддверии праздников выяснится, что вы уже потратили все ваши деньги и исчерпали фантазию.

Весы-одиночки - как правило, страстные натуры, горячо желающие найти, наконец, тех, с кем они смогут связать свою судьбу... И благодаря этому они могут отпугивать от себя потенциальных партнеров, так что им стоит сдерживаться, пока не наступит подходящий момент.

Скорпион - Сосредоточьтесь на себе.

Вы можете любить кого-то всем сердцем, но в глубине души знаете, что больше всего в отношениях хотите свободы. Вас бесит необходимость оправдываться и объясняться перед партнером, и потому вы искренне считаете, что чем меньше он расспрашивает о вашей жизни, тем лучше! Ваша любовная жизнь может дать слабину в летний период - настолько, что вы даже начнете сомневаться в истинных чувствах партнера, но не волнуйтесь, вы закончите этот год вместе, и на позитивной волне!

Ну а тем Скорпионам, которые пока не нашли свою "вторую половинку" мы советуем уделить этот год налаживанию отношений со своими друзьями. Ведь, согласитесь, всегда приятно, когда при очередном расставании вам есть с кем поговорить по душам, и плечо, на котором можно выплакаться.

Стрелец - Захватывающий год!

Если вы родились под знаком Стрельца, то в наступающем новом году ваша любовная жизнь будет просто невероятно насыщенной, и скучать вы точно не будете. Вы, наконец, оставите прошлое в прошло, и будете с нетерпением ожидать яркого будущего. Если вы уже какое-то время находитесь в отношениях, то в 2020 году партнер перестанет себя сдерживать и пойдет на все, лишь бы вас впечатлить. Любовь - это восхитительная и захватывающая игра, и этот год будет для вас полон интересных сюжетов и поворотов.

Что касается Стрельцов - одиночек... вы, наконец-то, научитесь принимать свой статус, как необходимый период жизни, и сможете воспользоваться им для того, чтобы определить, чего (и кого) вы хотите. Ни за что и никогда не довольствуйтесь меньшим, чем заслуживаете!

Козерог - В этом году займитесь своей семьей.

Для вас 2020 год начнется отлично, а продолжится еще лучше. Жар любви породит истинную страсть и кипучую энергию, и вы будете почти постоянно окружены аурой хорошего настроения. В последнее время вы редко обращали внимание на семью и друзей, и потому начнете новый год с восстановления отношений с ними.

Скорее всего, где-то в районе ноября вы слегка подзабудете, на что вам следует обращать внимание в первую очередь, и семья отодвинется на второй план, но это помутнение восприятия будет лишь временным. Вскоре вы опомнитесь, и проведете сезон праздников в окружении самых близких и дорогих вам людей.

Водолей - Примите пламя.

Нет лучшего повода начать все сначала, чем новый год. И вы нацелены на то, чтобы 2020 год стал для вас совершенно новым и замечательным. Вы будете по-новому смотреть как на себя, так и на окружающих людей, немало времени проведете, копаясь в дебрях собственной души. И если этот внутренний анализ пройдет успешно, ваши отношения станут еще более страстными и насыщенными.

Если вы все еще без пары, то единственное, что вас будет беспокоить в будущем году - это кого же выбрать в качестве будущего супруга или супруги! Вы будете настолько избалованы чужим вниманием, что можете даже забыть о том, что вам все-таки нужно выбрать кого-то одного.

Рыбы - Ваша любовь примет новое направление.

Даже если в начале года вы находитесь в отношениях, скорее всего, вы чувствуете себя одиноко из-за того, что не получаете от партнера должного внимания. Но как только вы поймете, что вам стоит быть более открытыми в выражении чувств, ваша любовная жизнь станет намного проще, и вы с легкостью преодолеете это препятствие.

Если вы до сих пор не нашли пару, то, возможно, вам все это время казалось, что любовь с первого взгляда - это просто миф... Но в этом году вы встретите кого-то, кто разобьет эту убежденность вдребезги. Ожидайте того, что судьба перевернет планы на будущее с ног на голову - и вам это понравится!

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