10 качеств желанной женщины

1. Сострадательность и умение заботиться

Сострадание и доброта нравятся каждому мужчине. Сегодня непросто найти по-настоящему сострадательного человека.

Мужчины любят женщин, ласковых от природы. Они будут искать для себя партнершу, чье присутствие освещает каждую комнату, в которую она заходит. В эту черту очень трудно не влюбиться!

2. Драйв

К числу невероятно привлекательных относятся и девушки, которые знают, к чему они стремятся и как этого достичь. Они не переносят глупых поступков и знают, как добиться цели.

Такая девушка отлично подходит для серьезных отношений, потому что ее не пугают трудности. А еще женщина с амбициями и четко поставленными целями вдохновляет своего партнера тоже становиться лучше.

3. Они не добиваются внимания

Есть женщины, которые привлекают к себе взоры окружающих, не прикладывая к этому никаких усилий. Они скорее умрут, чем попросят о комплименте или начнут добиваться чужого внимания. Их уважение определяются их поступками.

4. Чувство юмора

Парням нравится быть с девушками, с которыми можно хорошенько посмеяться. Отличное чувство юмора делает ее привлекательной в глазах любого мужчины!

5. Хобби и увлечения

Когда у женщины есть страсть, она становится привлекательной. Если ее и правда что-то интересует, она сделает все возможное, чтобы этим заниматься. Ее пламенная натура притягивает к себе всех окружающих.

6. Уверенность в себе

Быть с человеком, который уверен в себе, очень легко. Достойного человека притягивают к себе независимые женщины с адекватной самооценкой.

Уверенность в себе - это одно из наиболее привлекательных качеств, которыми только может обладать женщина. Невозможно не обратить на нее внимание.

7. Нежность

В романтических отношениях мужчина всегда стремится защитить любимую, и женщина должна позволять ему это. Очень важно быть сильной и независимой, но не менее важно быть слабой, когда это нужно.

8. Умение выражать свои чувства

Если у женщины есть свое мнение или она чувствует, что в отношениях что-то не так, она не станет молчать и скажет об этом. С ней не бывает размытых границ, а ее честность во всем делает ее очень желанной. Уверенная и эмоционально зрелая женщина знает, как заявить о своих потребностях.

9. Отсутствие драмы

Ни один мужчина не захочет находиться в драматических отношениях. Он жаждет найти ту, с кем ему будет предельно просто. Если мужчина встречается с женщиной, которую вечно терзают переживания, смешанные чувства или которая находится на грани, у него возникает чувство, что партнерша к нему безразлична.

10. Дружелюбность и толерантность

Она ладит со всеми. Привлекательная женщина, как правило, отличается дружелюбностью и толерантностью, даже по отношению к незнакомцам. Но это вовсе не говорит о том, что она слабовольная. Она всегда готова защитить себя и дорогих ей людей, если кто-то ведет себя с ней или с ними неподобающе.

Сluber.com.ua

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