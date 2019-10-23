Золотая осень - возможно, самая красивая часть года, и эта красота будит что-то ответное в нашей душе, тревожит чувства и заставляет влюбляться. Не верите? А вот кинематографисты в этом убеждены. Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ua представляет 8 самых романтичных фильмов об осени.

"КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ"

События классической комедии Райнера разворачиваются не только осенью - учитывая, что фильм повествует о романе продолжительностью в десять с лишним лет, это не удивительно. Однако самые романтичные эпизоды фильма сняты на фоне осеннего Нью-Йорка - вспомнить хотя бы прогулку главных героев (в исполнении Мег Райан и Билли Кристала) по украшенному позолоченной листвой Центральному парку. Золотая осень в картине настолько хороша, что ее даже решили вынести на постер.

"ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ"

Осенью в воздухе нью-йоркского Центрального парка, видимо, разливается какая-то магическая субстанция, заставляющая людей бродить по аллеям, вспоминать стихи, шебуршить ногами палую листву и влюбляться. По крайней мере, именно этим занимаются герои Вайноны Райдер и Ричарда Гира, которых, согласно сюжету фильма, разделяет 26-летняя разница в возрасте. Он - успешный ресторатор и ловелас, но многочисленные победы на романтическом фронте не помещают ему влюбиться без оглядки. Спойлер: в стереотипном соответствии с осенней мелахолией позже он выяснит, что его избранница смертельно больна и скоро умрет.

"ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ"

Лента Цвика - драма с историческим уклоном, события которой разворачиваются в первой половине XX века. В центре сюжета - три сына отставного полковника Ладлоу (Энтони Хопкинс), каждый из которых по-своему любит одну и ту же женщину - Сюзанну (Джулия Ормонд). Сама же героиня не представляет собственную жизнь без среднего брата Тристана (Брэд Питт). Вынесенная в название осень - скорее не время года, а период зрелости в жизни человека, но без листопадов и деревьев в золотой оторочке здесь, разумеется, не обошлось: картину начали снимать в Канаде в середине сентября.

"ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ"

По сюжету киноленты главный герой - молодой англичанин Джон Уитэкер страстно влюбляется в сексуальную американку Лариту. Бурный роман заканчивается скорым браком и медовым месяцем, после которого пара уезжает в усадьбу к родителям Джона. В классическом чопорном английском доме избалованной красотке приходится выстраивать отношения со свекровью, которая ну никак не может мириться с легким поведением своей невестки. Фильм пропитан красивыми кадрами и пейзажами аристократичной Англии, а также порцией отменного британского юмора.

"ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА"

Лента Копполы - не об осени и, строго говоря, не о романтике в привычном понимании. Шарлотта (Скарлетт Йоханссон) и Боб (Билл Мюррей) - люди слишком разные, но при этом одинаково неуверенные в окружающем мире, потерянные в огромном чужом мегаполисе. Им не до того, чтобы закрутить настоящий роман - они просто хорошо проводят время в компании друг друга. Осень же в кадре хоть и незримо, но присутствует, все-таки ленту снимали в Токио в сентябре и октябре. В свои права сезон вступает только тогда, когда Шарлотта отправляется на экскурсию в Киото, где разглядывает красующиеся на фоне великолепного японского парка храмы.

"МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ"

Романтика со странностями: Брэдли Купер играет бывшего школьного учителя Пэта, только что выписавшегося из психиатрической лечебницы. Он пытается вернуться к нормальной жизни, но это не так-то просто. Помощь приходит откуда Пэт ее не ждал - поддержку и понимание он находит в лице Тиффани (Дженнифер Лоуренс), девушки, которую окружающие тоже считают чокнутой, и не без причин. События картины разворачиваются на фоне осени, но не парадной: в кадре - засыпанная палыми листьями одноэтажная Америка. Впрочем, ее сдержанная палитра выгодно оттеняет звездную пару - Лоуренс и Купера.

"СЛАДКИЙ НОЯБРЬ"

Рекламный агент Нельсон (Киану Ривз) знакомится с эксцентричной молодой женщиной по имени Сара (Шарлиз Терон), и та обещает всего за месяц полностью изменить его жизнь. Обещание она сдерживает, хотя финал (снова спойлер!) оказывается не таким жизнерадостным, как могли бы предположить зрители в начале картины. Месяц, за который между Нельсоном и Сарой происходит много всякого, включая настоящую большую любовь, разумеется осенний - ноябрь, как и следует из названия ленты.

"БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО"

Картина, снятая настоящим мастером уютного кино Ричардом Кертисом ("Реальная любовь", "Дневник Бриджит Джонс") повествует историю британской семьи, в которой все мужчины обладают способностью перемещаться во времени. Встретив в одном из лондонских пабов свою возлюбленную, главный герой понимает, что есть вещи, которые он изменить не сможет. Фильм пропитан атмосферой уютного осеннего Лондона, интерьерами в английском стиле, неподражаемым британским юмором и удивительной, далеко не фантастической, но пронизывающей историей любви.

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