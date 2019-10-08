Как онлайн-общение приводит к расставанию?

Рассказываем о 5 этапах в онлайн-общении, которые приводят отношения к краху.

Этап 1: Потребность во внимании

Социальные сети превратили нас в людей, нуждающихся во внимании сильнее, чем когда-либо. Не нужно расценивать это как критику, ведь такой эффект социальных сетей вполне понятен. У каждого из нас есть в руках гаджет, позволяющий свободно связаться со знакомым человеком.

Имея такую возможность, мы подсознательно предполагаем, что в любую минуту можем завладеть чужим вниманием. И хотя порой это правда, но в подобном темпе общения люди просто неспособны поддерживать здоровые межличностные отношения.

Этап 2: Чувство, что вас обделили вниманием

С точки зрения романтических отношений и дружбы все мы склонны чувствовать себя брошенными или изолированными, если не проводим вместе столько времени, сколько подсознательно хотели бы проводить онлайн с партнером или другом. И эта навязчивая идея посещает нас все чаще.

Дело в том, что мы чувствуем своего рода право на время другого человека. Для некоторых это прозвучит жестоко или даже смешно, но все мы виноваты в происходящем, только в разной степени. Не говорю, что каждый из нас внезапно превратился в одержимого маньяка, но мы ожидаем от обычной переписки больше, чем получаем от нее на самом деле.

Этап 3: Когда невозможно оторваться от телефона

Главная проблема, с которой столкнулось наше общество, очевидна - зависимость от телефона. Вы забываете про осторожность, переходя через дорогу, и слепо игнорируете близких на семейном торжестве.

Это превращается в болезнь, а сами вы чувствуете постоянную необходимость в общении со своими парнем или девушкой и лучшими друзьями. Это ограничивающий фактор в отношениях, поскольку переписка отнимает то время, которое можно было провести за "живым" общением.

Сами того не понимая, мы становимся необщительными, то и дело гоняясь за виртуальным признанием. Такие ожидания приводят к недопониманию и, в конце концов, к разочарованию.

Этап 4: Недостаток близости

Телефоны берут над нами верх, потому что мы сами вводим себя в заблуждение относительно того, что они делают нас ближе. Наоборот, постоянная переписка препятствует естественному способу общения.

Внезапно все свелось к рассуждениям о том, почему тот или иной человек не отвечает нам сразу, почему он или она использовали именно этот эмодзи (и нужно ли расценивать это как пассивно-агрессивный ответ), почему он/она поставили точку в конце предложения и не злятся ли они на нас?

Из-за этого развивается чувство натянутости в отношениях, мы то и дело думаем о причине возникнувшей "проблемы". А причина одна - отсутствие близости.

Этап 5: Ссоры в переписке

Учитывая все перечисленные выше предпосылки, можно с уверенностью ждать начала серьезной ссоры. Очевидно, что это зависит от самих людей, хотя без присутствия сомнений недопонимание не возникает.

Самое забавное то, что люди могут начать ссориться из-за самых тривиальных и бессмысленных вещей. Все, что ранее и близко не считалось проблемой, теперь вдруг стало причиной войны.

Наиболее распространенными причинами ссор являются специфические слова или фразы, вырванные из контекста, а также то, каким именно люди "представляют" сказанное (интонацию голоса) в своей голове. Учитывая эти факторы, мы становимся более агрессивными и говорим оскорбительные вещи. А это может разрушить отношения.

Н. Гасымова

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