11 ингредиентов любви - Мнение психолога

По-настоящему крепкие, полные любви отношения, создаются на основе целого ряда факторов. Согласно выводам доктора Айалы Малах Пайнс, таких составляющих - 11.

Рассказываем, благодаря каким факторам мы влюбляемся:

Сходство в воспитании, чертах характера, мировоззрении и жизненных принципах. Оказывается, что вовсе не всегда противоположности притягиваются друг к другу.

Территориальная доступность и близость. Отношения на расстоянии являются не очень хорошей идеей.

Как внешняя, так и личностная симпатия. Дело не только во внешнем виде человека. Его внутреннее "лицо" тоже имеет большое значение.

Взаимный интерес и влечение. Исследования показывают, что мы более симпатизируем людям, которые проявляют интерес в ответ.

Удовлетворение потребностей и ожиданий.

Постоянная физическая, эмоциональная и умственная подпитка. Важно всегда поддерживать огонь в камине.

Общественное одобрение и положительные примеры. Пайнс говорит, что мы более склонны влюбляться в людей, которые нравятся нашим друзьям и членам семьи.

Чувство нежности к привычкам и тонким нюансам поведения.

Готовность к долгосрочным отношениям.

Возможность проводить время наедине.

Немного загадочности не повредит.

Н. Гасымова

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