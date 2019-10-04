11 ингредиентов любви - Мнение психолога

По-настоящему крепкие, полные любви отношения, создаются на основе целого ряда факторов. Согласно выводам доктора Айалы Малах Пайнс, таких составляющих - 11.
Рассказываем, благодаря каким факторам мы влюбляемся:
- Сходство в воспитании, чертах характера, мировоззрении и жизненных принципах. Оказывается, что вовсе не всегда противоположности притягиваются друг к другу.
- Территориальная доступность и близость. Отношения на расстоянии являются не очень хорошей идеей.
- Как внешняя, так и личностная симпатия. Дело не только во внешнем виде человека. Его внутреннее "лицо" тоже имеет большое значение.
- Взаимный интерес и влечение. Исследования показывают, что мы более симпатизируем людям, которые проявляют интерес в ответ.
- Удовлетворение потребностей и ожиданий.
- Постоянная физическая, эмоциональная и умственная подпитка. Важно всегда поддерживать огонь в камине.
- Общественное одобрение и положительные примеры. Пайнс говорит, что мы более склонны влюбляться в людей, которые нравятся нашим друзьям и членам семьи.
- Чувство нежности к привычкам и тонким нюансам поведения.
- Готовность к долгосрочным отношениям.
- Возможность проводить время наедине.
- Немного загадочности не повредит.
Н. Гасымова
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