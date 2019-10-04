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4 октября 2019 11:37

11 ингредиентов любви - Мнение психолога

По-настоящему крепкие, полные любви отношения, создаются на основе целого ряда факторов. Согласно выводам доктора Айалы Малах Пайнс, таких составляющих - 11.

Рассказываем, благодаря каким факторам мы влюбляемся:

  • Сходство в воспитании, чертах характера, мировоззрении и жизненных принципах. Оказывается, что вовсе не всегда противоположности притягиваются друг к другу.
  • Территориальная доступность и близость. Отношения на расстоянии являются не очень хорошей идеей.
  • Как внешняя, так и личностная симпатия. Дело не только во внешнем виде человека. Его внутреннее "лицо" тоже имеет большое значение.
  • Взаимный интерес и влечение. Исследования показывают, что мы более симпатизируем людям, которые проявляют интерес в ответ.
  • Удовлетворение потребностей и ожиданий.
  • Постоянная физическая, эмоциональная и умственная подпитка. Важно всегда поддерживать огонь в камине.
  • Общественное одобрение и положительные примеры. Пайнс говорит, что мы более склонны влюбляться в людей, которые нравятся нашим друзьям и членам семьи.
  • Чувство нежности к привычкам и тонким нюансам поведения.
  • Готовность к долгосрочным отношениям.
  • Возможность проводить время наедине.
  • Немного загадочности не повредит.

Н. Гасымова

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