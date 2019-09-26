9 признаков, что вы любите больше, чем любят вас

Для поддержания крепких и здоровых отношений необходим баланс. Никому не хочется быть в паре, где нет равноценного обмена усилиями, любовью и близостью. Но как вы сможете узнать, присутствует ли дисбаланс в отношениях или нет? Вот 9 признаков того, что вы любите партнера больше, чем он любит вас:

1. Партнер практически не задает вам личных вопросов.

Человек, который любит по-настоящему, обязательно будет гореть желанием узнать как можно больше о вас и вашей жизни. Если он демонстрирует незаинтересованность и безразличие, то, скорее всего, он любит не так сильно, как вам кажется.

2. Партнер не позволяет чувствовать, что вы - часть его будущего

Вы понимаете, что не являетесь частью будущего партнера, так как он обычно строит свои планы без вашего участия.

Ваш любимый человек, говоря о будущем, использует "я", а не "мы". Конечно, вы чувствуете себя обделенными.

3. Над отношениями работаете только вы

Вы всегда отправляете первыми сообщения. Вы придумываете, как провести совместный досуг, вы делаете приятные сюрпризы... Все усилия исходят только от вас. Это, конечно, выматывает.

4. Партнер редко интересуется вашими мыслями и мнением

По сути, то, что вы говорите или думаете, не имеет большого значения для партнера. Ваше мнение, увы, не волнует того человека, которого вы так любите.

5. Вам приходится буквально выпрашивать внимание партнера

Если вам приходится конкурировать за время любимого человека - это очень неправильно. Конечно, у каждого в паре должно быть личное пространство, но если чувствуете, что вас постоянно обделяют, то, скорее всего, в отношениях есть дисбаланс, который следует попытаться поправить.

6. Партнер не отвечает взаимностью на ваши романтические жесты

Вы шепчете слова любви ему на ушко. Вы покупаете подарки... Однако не получаете такого же внимания в ответ.

7. Вы не чувствуете себя в безопасности в отношениях

Вы не чувствуете, что в жизни партнера занимаете действительно важное место. Вам просто день за днем приходится принимать сложившийся порядок вещей, но вы не чувствуете себя достаточно комфортно и безопасно в этих отношениях.

8. Партнеру безразличны ваши цели и планы

Если бы вы действительно строили отношения с человеком, который любит по-настоящему, то чувствовали бы: он постоянно старается убедиться в том, что для него есть место в вашем будущем. Но если ему безразличны ваши долгосрочные цели и планы, то он, скорее всего, не особо рассчитывает на длительные отношения.

9. Вы чувствуете себя опустошенными из-за необходимости постоянно делать партнера счастливым

Вам все время кажется, что ваша главная задача - это генерировать счастье в отношениях. Но самая печальная вещь состоит в том, что именно вы ощущаете себя несчастными в этом союзе.

Н. Гасымова

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