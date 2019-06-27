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27 июня 2019 11:49

Кто из голливудских актрис долго не мог найти себе бойфренда? - ФОТО

Кира Найтли

Одна из самых востребованных актрис Голливуда Кира Найтли в подростковом возрасте совершенно не нравилась парням - и за спиной ее называли гадким утенком. Ну а самое удивительное, что во время учебы она даже ни разу не сходила на свидание!

Шарлиз Терон

Как можно было не обращать внимания на такую красавицу? Терон признается, что очень страдала, но ничего не могла поделать. Более того, парень, в которого она была по уши влюблена, уделял внимание ее лучшей подруге (Шарлиз, не сомневаемся: он сейчас страдает).

Розарио Доусон

Звезда фильмов "Богема" и "Его игра" даже на выпускной в школу пришла в одиночку - одноклассники решительно отказывались замечать Доусон. Но время все расставило на свои места: сейчас все недоброжелатели выстраиваются в очередь, чтобы получить автограф теперь уже именитой актрисы.

Н. Гасымова       

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