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11 июня 2019 17:45

Вот почему Ирина Шейк ушла от Брэдли Купера - ФОТО

На прошлой неделе стало известно о том, что российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер расстались после четырехлетнего романа, в ходе которого в 2017 году у пары родилась дочь Лея.

Инициатором расставания стала сама Ирина Шейк, возлагавшая большие надежды на роман и мечтавшая построить с актером крепкую семью, однако спустя определенное время модель разочаровалась в своем гражданском муже.

Как оказалось, Ирина Шейк хотела узаконить отношения с актером, но Б.Купер не торопился делать ей официальное предложение даже после рождения дочери Леи, проводя все время на съемках. Модели надоело ждать перемен, и она первой приняла решение уйти.

Ирина Шейк покидает дом Брэдли Купера

"Они пытались спасти отношения, но ничего уже нельзя было изменить", - цитирует The Sun источник, близкий к знаменитой паре, называющий основной причиной расставание чрезмерную занятость Б.Купера своей карьерой.

Н. Гасымова       

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