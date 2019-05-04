Как мужчины разных знаков Зодиака говорят о своей любви

Мужчины выражают свое отношение к любимым поступками, ухаживаниями, в общем поведением, которое, по их мнению, красноречивее тысячи слов. Вот только не каждая барышня способна разгадать посыл, который посылает ей возлюбленный. Чтобы понять чувства представителя сильного пола и разгадать его намерения, есть смысл заглянуть в гороскоп.

Овен

Овны - буквальные личности, намерения которых можно легко прочесть по лицу. Этот мужчина будет смотреть на вас влюбленными глазами, ловить каждый жест и реагировать на вашу реакцию, пытаясь понять отношение к нему. Помимо этого, влюбленный Овен начинает демонстрировать свои лучшие качества, показывать какой он деятельный и успешный. Подопечный Марса делает так с конкретной целью - привлечь к себе внимание, удивить и очаровать собой. Заметив явную активность и внимание к своей персоне со стороны такого мужчины, можете не сомневаться, он в вас влюблен.

Телец

В отличие от Овна, Телец не проявляет своих чувств явно. Влюбившись, этот человек стремится стать другом, "прощупывая почву" и выведывая все особенности вашего характера. Телец не станет явно заигрывать, он старается сблизиться с вами, рассказывая смешные и забавные истории, которые происходили с ним или его друзьями. Такое легкое заигрывание позволяет Тельцу оценить свои шансы, и решить, стоит ли начинать активную фазу ухаживаний, или вообще не проявлять себя в качестве влюбленного мужчины. Представители данного знака слишком осторожны и очень боятся быть отвергнутыми объектом обожания.

Близнецы

Близнецы легко располагают к себе людей, а уж если у этого мужчины появились настоящие чувства, он станет невероятно приставучим. Но его активность не имеет ничего общего с навязчивостью. Он будет мартовским котом кружить вокруг вас, совершая безумные и неожиданные поступки. Цель Близнеца - удивить, шокировать, и, конечно же, покорить сердце своей избранницы. Он не скрывает своих чувств и делает все, чтобы его кавалерийский наскок закончился полным успехом. А о том, что Близнец настроен серьезно и его чувства настоящие, скажет предельная откровенность этого человека.

Рак

О том, что мужчина Рак испытывает к вам чувства, скажет резкое изменение в его поведении. Этот представитель сильного пола вдруг станет относиться к вам снисходительно, по-отечески, заботливо укрывая от холода своим свитером, давая советы "бывалого" и одобрительно называя вас "моя маленькая". Это его способ установить между вами мостик доверия, и показать, что он готов опекать и заботиться о вас. В то же время Рак вряд ли открыто скажет об одолевающих его чувствах. Скорее вы все поймете по его глазам. К тому же любой ваш флирт на стороне будет вызывать у этого человека приступ обиды и ревности, что явно скажет о его чувствах.

Лев

В отношении к вам Льва и разбираться долго не нужно. Если у представителя данного знака появятся к вам любовные чувства, он всем покажет, что вы - его женщина, а любые попытки заигрывать с вами станет пресекать на месте, причем в грубой форме. С вами же Лев станет романтичным и галантным, обходительным и учтивым, что будет резко диссонировать с его резким, напористым, а иногда и грубым поведением. Представители стихии Огня умеют сделать так, чтобы их дама сердца чувствовала себя королевой. Лев обязательно станет водить возлюбленную по дорогим ресторанам, будет удивлять роскошью и щедростью, дарить дорогие подарки. Это его стиль проявления чувств, который легко угадывается барышней.

Дева

Мужчина знака Дева - личность серьезная, и вы поймете это, как только он влюбится в вас. Этот представитель сильного пола не станет тратить время на болтовню и пустые обещания. Он человек дела, а потому, прежде всего, начинает выведывать всю подробную информацию о своей возлюбленной через социальные сети, друзей и знакомых. Она необходима ему для ухаживания. Когда настанет нужное время, возлюбленная Девы будет поражена поступками, которые совершит для нее этот мужчина, и подарками, которые преподнесет Дева. Не удивляйтесь, если в голову закрадется мысль о том, что мужчина данного знака ясновидящий! Он настолько хорошо подготовится к ухаживанию, что для вас это будет сродни магии.

Весы

Мужчины Весы настоящие хвастунишки и позеры. Они прекрасно знают женскую натуру и четко понимают, что привлекает ту или иную барышню. Поэтому влюбившись, эти мужчины начнут разговаривать с вами о моде, просить совета по выбору одежды, интересоваться вашим вкусом и вашими предпочтениями. В общем, Весы сделают все, чтобы завоевать ваше внимание. Эти личности будут постоянно увлекать вас различными интересными историями и внимательно слушать ваши откровения, не забывая подливать вино в ваш бокал. При этом из уст Весов будут ежеминутно литься реки комплиментов, от которых вы будете таять, словно мороженое на Солнце.

Скорпион

Когда мужчина Скорпион испытывает чувства к понравившейся барышне, от него начинает исходить волна мощнейшего магнетизма. Его глаза, мимика, движения, все становится притягательным. Что характерно, притягательность эта имеет сексуальный характер, вас просто пленит этот сильный и уверенный в себе мужчина из-за чего пропадает всякое желание сопротивляться ему. Если же Скорпион начнет ухаживать, у вас даже не возникнет мысль отказать ему, ведь он станет действовать напористо и безапелляционно. Скорпион начнет обращаться с вами так, будто вы всегда были его женщиной и его судьбой.

Стрелец

Со Стрельцами все довольно просто. Понять, что у этого мужчины к вам чувства можно по его поведению. Он будет следовать за вами по пятам, караулить под окном с букетом цветов, писать на асфальте слова любви, сочинять лирические стихи и глядеть на вас глазами глубоко влюбленного человека. И не думайте, что ваш отказ умерит пыл любвеобильного Стрельца. Этот мужчина азартен, и любые препятствия для него как красная тряпка для быка. Стрелец будет появляться неожиданно, радовать и удивлять вас так, как никто и никогда раньше не удивлял. Поэтому приготовьтесь, если за вами стал ухаживать подопечный Сатурна, он не остановится, пока не услышит заветное "да".

Козерог

В отличие от представителей других знаков Зодиака, влюбленный Козерог в присутствии женщины, к которой испытывает искренние чувства, краснеет и теряется. По появившейся робости и нерешительности уже можно догадаться, что этот человек к вам неравнодушен. Он становится чрезмерно галантным и внимательным. При этом мужчина данного знака совсем не торопит события. Сделав намек, он занимает выжидательную позицию, ожидая ответных действий от понравившейся женщины. Он не проявит себя до тех пор, пока не осознает, что любовь можно потерять навсегда. Вот тогда Козерог проявит себя во всей красе, и сделает все, чтобы завоевать избранницу.

Водолей

Почувствовав интерес к представительнице противоположного пола, Водолеи в корне меняются. Они пускают в ход все свое обаяние, начинают говорить без умолку, часто привирают, чтобы придать себе значимости, в общем, стараются всеми способами обратить на себя внимание. При этом мужчина данного знака так и норовит взять вас под локоток или удерживать ваши ладони в своих руках. Они уверены, чтобы проникнуть к вам в сердце, необходим тактильный контакт. Правда, здесь важно понимать, что чувства Водолея нередко бывают обманчивы. Вы можете полностью довериться этому мужчине, а он просто исчезнет в один "прекрасный" момент.

Рыбы

Вы сразу поймете, что стали небезразличны для мужчины знака Рыбы. Влюбленный и воодушевленный, это представитель сильного пола становится невероятно романтичным и милым. Рыбы не станут скрывать, что увлечены и рассчитывают на взаимность. Они будут подтверждать свои намерения романтичными свиданиями, частыми совместными прогулками и желанием уединиться с вами. У влюбленных Рыб проявляются творческие таланты. Эти личности могут начать писать картины или сочинять красивые стихи. Правда, выражая свои чувства, этот мужчина не станет предпринимать активных шагов в вашу сторону, так как очень боится отказа.

Н. Гасымова

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