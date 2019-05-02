Героиня "Игры престолов" тайно вышла замуж - ФОТО

В среду вечером, сразу после вручения престижных музыкальных наград и красной ковровой дорожки Billboard Music Awards, Джо Джонас и Софи Тернер отправились в часовню в Лас-Вегасе. И официально стали мужем и женой.

Первым о секретной свадьбе друзей-знаменитостей сообщил исполнитель Diplo, который выложил кадры с тайной церемонии в сторис Instagram. На видео Софи идет к алтарю в шелковом белоснежном платье в пол и объёмной фате. Среди гостей свадьбы-сюрприза, конечно, были и ближайшие родственники пары - Приянка Чопра и Ник Джонас.

Напомним, что пара обручилась еще в октябре 2017 года.

Н. Гасымова

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