Джуд Лоу женился на психологе - ФОТО

Один самых завидных британских женихов, 46-летний Джуд Лоу женился на своей давней возлюбленной, 32-летней бизнес-психологе Филиппе Коэн.

Как сообщает Lady.Day.Az, скромная гражданская церемония прошла в мэрии в центре Лондона.

Лоу приехал на церемонию в темно-синем бархатном смокинге, а невеста - в кремовом мини из шелка с оборками, шляпке с вуалью и скромным ярким букетом полевых цветов.

Напомним, что ранее Джуд Лоу был женат на актрисе Сэди Фрост, в браке с которой у него родилось трое детей. И состоял в долгих отношениях с Сиеной Миллер.

Н. Гасымова

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