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Азербайджанская "Барби" вышла замуж за американского пилота - ФОТО

Азербайджанская модель Сима Шарафетдинова, известная как живая кукла Барби, вышла замуж за американского пилота.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу девушки в Instagram, пара поженилась в январе 2019 года и долгое время скрывавшая свои отношения модель, на днях решила изменить свой статус семейного положения в соцсетях.

Отметим, что Шарафетдинова переехала жить в Лос-Анджелес осенью 2018 года, где и познакомилась со своим будущим супругом во время занятий по аэробатике. В данный момент модель готовится к чемпионату по аэробатике 2019 года в США.

Примечательно, что свою модельную карьеру Сима Шарафетдинова начала в 15 лет, и была избрана "Красавицей Азербайджана" на одном из местных модельных конкурсов. Славу ей принесло участие в турецком модном проекте "İşte benim stilim" ("Это мой стиль"). По образованию Шарафетдинова - компьютерный инженер, владеет шестью языками.

Н. Гасымова

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