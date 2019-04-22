Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями - ФОТО

Всемирно известный французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки стали родителями.

Как сообщает Lday.Day.Az, бывший муж Моники Беллуччи опубликовал в Instagram снимок невероятных пейзажей, прикрепив к нему профиль своей молодой жены Тины Кунаки.

"Амазони родилась", - написал Венсан Кассель, что свидетельствует о рождении дочери. Фотография была опубликована вечером 19 апреля. Радостная весть собрала множество поздравлений в комментариях от фанатов, друзей, коллег и близких родственников.

Среди поздравлений особенно выделяется комментарий младшего брата супруги актера Закари Кунаки, который раскрыл, как родители ласково называют новорожденную - как оказалась В.Кассель с супругой зовут дочь Амазонию "Зозо".

Напомним, что пара, разница, в возрасте которой чуть более 30 лет, сыграла свадьбу в августе 2018 года, и о беременности Тины стало известно 1 января 2019 года.

Н. Гасымова

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