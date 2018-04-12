Как интровертам правильно использовать свои особенности?

Знаменитый психиатр Карл Густав Юнг утверждал, что нельзя идти против своей природы, потому что это может негативно повлиять на качество и продолжительность жизни. По словам психолога Сьюзен Кейн, каждый интроверт может весьма успешно скрывать свое настоящее лицо на детской площадке, в школе или офисном коридоре. Но в роковой момент жизни (увольнение или получение неожиданного наследства), который позволит им жить так, как они всегда хотели, интроверты осознают свою истинную сущность. В современном мире экстравертов, где превыше всего ценится коммуникабельность, а отстраненность от общения считается дурным тоном, интровертам действительно сложно существовать. А ведь без этих людей мир лишился бы "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, Google Ларри Пейлджа, ноктюрнов Шопена, теории относительности Эйнштейна и культовых ролей Одри Хепберн. Мы собрали факты об интровертах и поделились советами с теми, кто устал казаться экстравертом.

ФАКТЫ ОБ ИНТРОВЕРСИИ

1. Для пополнения запаса сил интровертам нужно побыть наедине, экстравертам же восстановление необходимо, только если они общаются недостаточно.

2. Многие психологи единодушны в том, что интровертам и экстравертам присущ разный стиль работы. Интроверты работают намного медленнее, зато основательнее. Они предпочитают сосредотачиваться на одной задаче за раз и отличаются выдающимися способностями к концентрации.

3. По мнению ученого Уинфреда Галлахера, способность воспринимать и обдумывать окружающую реальность, вместо того чтобы сразу же вступать с ней во взаимодействие, более вероятно приводит к созданию выдающихся произведений искусства и науки.

4. В Финляндии проживает самое большое число интровертов.

5. По данным американского психолога Дженнис Дорн, интроверты менее чувствительны к поощрению. Научно доказано, что сотрудника-интроверта не мотивирует похвала так, как экстраверта. Для интроверта поощрение важно только тогда, когда он действительно это заслуживает.

6. В 1968 году немецкий психиатр Карл Леонгард провел исследование интровертов и экстравертов. В результате своей работы ученый доказал, что интроверты в меньшей степени подвержены влиянию извне и обладают более устойчивой силой воли.

7. Интроверты любят одиночество, поэтому активно защищают личное пространство. Они не спешат на вечеринки и часто чувствуют себя виноватыми, отказываясь принять приглашение.

8. Дистанция, на которой интроверты держат людей, не является признаком высокомерия. Умение сфокусироваться на своем внутреннем мире, чувствах и переживаниях позволяет интровертам лучше понимать и сопереживать окружающим.

9. Ученые из Гарвардского, Стэнфордского и Чикагского университетов проанализировали поведение 5000 генеральных директоров различных компаний. По результатам исследования они выявили, что руководители-интроверты способны более эффективно управлять организациями, чем их коллеги-экстраверты.

10. В 2002 году в Университете имени Бар-Илана было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что интроверты чувствуют себя намного свободнее и комфортнее в Интернете, чем экстраверты. К слову, большинство популярных блоггеров в реальной жизни являются интровертами.

10 СОВЕТОВ ДЛЯ ИНТРОВЕРТОВ

1. Психологи рекомендуют интровертам предупреждать свой рабочий коллектив об особенностях своего характера. Например, Дуглас Конант, известный американский бизнес-тренер, советует интровертам говорить следующее: "Если вам кажется, что я где-то далеко, пожалуйста, поймите, что я - интроверт, окликайте меня!". Честность располагает.

2. Для неформального общения на работе специалисты рекомендуют интровертам уделять 30 минут в день. А в остальное время уединяться с наушниками и любимым плейлистом.

3. Для того, чтобы окружающие люди получали о вас ценную информацию, которую вы вряд ли будете рассказывать сами, уделите внимание своим социальным сетям. Возможно, ваша страничка на Facebook поможет правильно себя позиционировать. Да, этот мир создан для экстравертов. Но Интернет - это самая лучшая территория для интроверта.

4. Оговаривайте заранее свои временные рамки для встреч. Не забывайте, что от общения вы утомляетесь намного быстрее, чем экстраверты.

5. Зрительный контакт с собеседником - это вроде бы простой, но энергозатратный процесс для интроверта. Чтобы не обидеть человека отсутствием заинтересованности, лучше садиться не напротив него, а сбоку. Тогда можно смотреть в сторону и не выглядеть безразличным.

6. Если вы приглашены на вечеринку и не знаете, как поддержать разговор, то лучше займите себя помощью хозяевам или пофотографируйте друзей.

7. HR-специалисты и коучи рекомендуют интровертам учитывать свои особенности при подготовке к собеседованиям. Прорепетируйте ответы на возможные вопросы соискателя, не забудьте выписать и проговорить свои заслуги, о которых вы можете забыть упомянуть из-за стеснительности.

8. Родителям детей-интровертов следует помнить, что перед знакомством с новым местом или людьми ребенка необходимо подготовить и проработать с ним возможные реакции. Не стоит называть детей-интровертов застенчивыми или робкими, так как это может родить комплекс социальной неуверенности.

9. Чаще всего у интровертов есть одно или два серьезных увлечения, в отличие от активных экстравертов. Уделяйте своим хобби желаемое вам время и найдите единомышленников, которые будут вас поддерживать. Возможно, эти увлечения станут вашими новыми источниками силы.

10. Не позволяйте осуждать или критиковать особенности вашего характера. Помните, что многим людям хорошо в вашей компании, ведь интроверты являются лучшими слушателями и чуткими советчиками.

Elle.ru