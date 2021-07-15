Лучшие подруги по знакам зодиака: совместимость

Основатель "Школы астрологии" Инна Любимова рассказывает, как обрести лучшую подругу, ориентируясь на знак зодиака, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Натальная карта человека - кладезь ценной информации. Она может рассказать абсолютно все: начиная с предпочтений, желаний и ценностей, заканчивая слабостями и привычками. Хороший астролог может найти не только безупречного партнера, но и преданного друга. Гороскоп совместимости рассчитывается по индивидуальным аспектам, но есть один секрет, которым может воспользоваться каждый. С наибольшей вероятностью вам удастся построить крепкую дружбу с человеком той же стихии, что и вы.

Овен, Лев, Стрелец

Представители огненной стихии по темпераменту холерики. Они заряжают своей энергией, поражают силой духа и восхищают пробивным характером. С такой подружкой можно и в караоке, и на войну. Разумеется, этим людям будет интересней в компании таких же пробивных карьеристок. Овен всегда вступится за Льва, если кто-то заденет его самолюбие, а тот всегда придет на помощь подружке, оказавшийся в беде. Стрельцы, любители вечеринок и ярких путешествий, тоже прекрасно впишутся в этот тандем. С ними Львам и Овнам никогда не будет скучно.

Телец, Дева, Козерог

Тельцов, Дев и Козерогов объединяет их меланхоличность. Эти девушки всегда трезво мыслят и просчитывают каждый свой шаг наперед. Они не прощают предательство и без сожаления вычеркнут из своей жизни людей, которые пренебрегают их временем. Людям земной стихии всегда проще найти точки соприкосновения друг с другом - как минимум, каждый из них ценит материальные вещи и стабильные взаимоотношения без эмоциональных всплесков.

Близнецы, Весы, Водолей

Воздушные знаки - это чистой воды сангвиники. Они шустрые в своих делах и решениях и моментально приспосабливаются к любым переменам и обстоятельствам. Не все знаки зодиака могут преуспеть за Близнецами, Весами и Водолеями. Но зато этой троице комфортно в обществе друг друга. Их объединяют общие идеалы, легкость в общении и неугасаемый оптимизм. Обычно после вечеринки, когда все разбегаются по комнатам и ложатся спать, эти трое сидят до утра на кухне и делятся друг с другом гениальными идеями. Близнецы никогда не устанут слушать бесконечные рассказы Весов и всегда поддержат Водолеев в их творческих начинаниях.

Рак, Скорпион, Рыбы

Раки, Скорпионы и Рыбы обладают флегматичным характером - эти ребята часто не могут держать под контролем эмоции. Они эмпатичны, впечатлительны и воспринимают происходящие события близко к сердцу. Водным знакам будет нелегко подружиться с "холодными" Козерогами или расчетливыми Девами, зато они всегда найдут общий язык друг с другом. Скорпион всегда поможет подружке-Раку поверить в себя, если она не прошла собеседование, и направит беспечных и мечтательных Рыб на путь истинный.