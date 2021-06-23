Какие бьюти-приемы действуют на всех мужчин без исключения - ФОТО

Путь к сердцу мужчины лежит через салон красоты. Женщины, как известно, любят ушами, а мужчины - глазами. Вряд ли в этой концепции что-нибудь изменится в ближайшие годы.

Кстати, вездесущие британские ученые не так давно выяснили, что 97 процентов мужчин на Земле пребывают в состоянии коллективного бессознательного - в том смысле, что почти все они подвержены стереотипному мышлению в вопросах женской красоты. Проще говоря, почти у каждого есть очень позитивная реакция на один из женских символов привлекательности. Мы выяснили, какие именно манипуляции с внешностью во вкусе абсолютного большинства представителей сильного пола.

1. Волосы как у супермоделей 90-х

Речь идет о густых длинных волосах, уложенных крупными локонами или волнами. Да, да, это главный фетиш всех гетеросексуальных мужчин - никаких стрижек под мальчика и концептуальных каре, только классика. Причем речь идет не о современных легких локонах, а о тех самых каскадах волос, сделавших Синди и Клаудию звездами мирового масштаба. В идеале такую прическу нужно делать с небольшим начесом, но не фиксировать лаком намертво - в представлении мужчин красивые волосы должны быть длинными, густыми и свободно спадающими.

Как добиться эффекта густых волос, как у супермоделей 90-х? Сушим волосы головой вниз. Передние и средние пряди собираем в пучок на макушке и формируем локоны, начиная от затылочной части. Постепенно распускаем собранные волосы, накручивая их либо на брашинг, либо на бигуди. Даем каждой пряди остыть. Если нужен более естественный эффект, получившиеся локоны разбиваем руками и фиксируем результат лаком сильной фиксации. Для создания экстремального объема делаем у корней небольшой начес, который закрепляем лаком средней фиксации.

2. Правильный маникюр

Правильный в данном случае - это женственный. Любители френча и классики, многие мужчины не понимали много лет короткие красные и черные ногти формы "мягкий квадрат". На радость им в этом сезоне в моде миндалевидные длинные ногти, которые стали продолжением моды на секс и женственность.

3. Чувственные губы

Мода на чувственные губы не пройдет никогда: Скарлетт Йоханссон сто раз может быть не худой и не высокой, но ее губы решают все. Знаете ли вы хотя бы одного мужчину, кто не был бы от нее без ума? Конечно, вкачивать в губы гиалуронку в промышленных масштабах, как это делали 10-15 лет назад, не стоит, но небольшая коррекция у косметолога или с помощью макияжа добавит вам очков в глазах любого мужчины. Все мы помним, что объема добавляют нюдовые помады с каплей блеска более светлого оттенка. Над губой можно нанести немного хайлайтера - это тоже визуально делает губы более полными и чувственными.

4. Влажная кожа

Мода на хайлайтер стала логичным продолжением темы сексуальности в бьюти-индустрии. Немного блеска на скулы, крылья носа, ключицы и зону декольте - и ваша кожа светится. Кстати, на мужчин такой прием действует безотказно: редакторы мужских журналов не зря эксплуатируют его.

5. Пронзительный взгляд

При всей моде на нюд мы все же выбираем классические кошачьи стрелки или знойные смоки, если идем на свидание своей мечты. В первом случае мы сразу получаем кошачий разрез глаз, который ассоциируется у мужчин с чувственностью роковых женщин, а во втором становимся драма куинн. Важно: с драмой и смоки не переборщите, иначе получите обратный эффект.

elle.ru