Как подобрать цвет волос, чтобы выглядеть моложе?

Правильный оттенок волос способен полностью преобразить лицо, в том числе скрыть первые возрастные изменения, ничуть не хуже самых действенных средств и процедур с пометкой anti-age. Мы расскажем о том, на какие виды окрашивания стоит ориентироваться тем, кто хочет выглядеть на десять лет моложе.
Карамельное окрашивание
Легкие блики карамельного оттенка помогут брюнеткам и шатенкам сделать оттенок волос теплее, а значит, смягчить черты лица. Кроме того, такое окрашивание добавляет волосам визуальный объем. Главный же его плюс в том, что цвет нужно обновлять всего раз в три-четыре месяца.
Сомбре
Многие колористы уверены, что старит именно однотонность, а не цвет волос, а вот контрастное окрашивание, наоборот, молодит. Добиться правильного контраста можно с помощью окрашивания сомбре. От популярного несколько лет назад омбре оно отличается более плавным переходом от естественного оттенка волос к более светлому.
Светло-рыжие оттенки
Если вы обладательница редкого рыжего цвета волос или всегда мечтали ею быть, то помните: яркие желтые и красные оттенки акцентируют внимание на лице и делают любые покраснения, а также возрастные изменения кожи более заметными. Выходом станут светло-рыжие, близкие к блонду, оттенки. Как пример - Николь Кидман и Эми Адамс.
Клубничный блонд
Теплые "фруктовые" оттенки особенно подойдут обладательницам русых волос. Они сделают тон кожи визуально ровнее и придадут ей приятное освежающее сияние. Обновлять такой цвет лучше всего каждые шесть недель, чтобы не потерять тот самый блеск, который и отвечает за anti-age эффект.
Балаяж
Балаяж - одна из самых популярных и безопасных техник окрашивания. С его помощью любую прическу можно сделать более интересной и современной. При таком окрашивании цвет волос смотрится очень естественно, а эффект выгоревших на солнце прядей сделает прическу более объемной и освежит весь образ.
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