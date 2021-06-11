Как подобрать цвет волос, чтобы выглядеть моложе?

Правильный оттенок волос способен полностью преобразить лицо, в том числе скрыть первые возрастные изменения, ничуть не хуже самых действенных средств и процедур с пометкой anti-age. Мы расскажем о том, на какие виды окрашивания стоит ориентироваться тем, кто хочет выглядеть на десять лет моложе.

Карамельное окрашивание

Легкие блики карамельного оттенка помогут брюнеткам и шатенкам сделать оттенок волос теплее, а значит, смягчить черты лица. Кроме того, такое окрашивание добавляет волосам визуальный объем. Главный же его плюс в том, что цвет нужно обновлять всего раз в три-четыре месяца.