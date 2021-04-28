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28 апреля 2021 12:09

5 причин, почему вы не можете отрастить длинные волосы

Красивые здоровые и густые локоны и до сегодняшнего дня считаются эталоном красоты любой женщины. Но на пути к шикарной шевелюре у многих возникают проблемы, которые не дают отрастить длинные волосы: сечение кончиков, обламывание волос по длине, останавливается рост и другие.

Мы расскажем, почему волосы перестают расти и, что нужно делать, чтобы получить длинные, густые и здоровые волосы.

  • Приобретите щетку для волос с натуральной щетиной. Расчесывание волос такой щеткой улучшает приток крови к коже головы, вследствие чего будут расти здоровые и сильные пряди.

  • Избегайте наращивания волос. Такой метод считается самой пагубной процедурой для волос, так как лишний вес искусственного волоса может вырвать ваши локоны с корнем.

  • Ежедневно делайте массаж головы. Ученые доказали, что ежедневный массаж головы способен существенно увеличивать толщину каждого волоса, улучшает циркуляцию крови к волосяным луковицам и стимулирует рост. Делайте массаж в течение 10-15 минут, и ваши волосы начнут преображаться.

  • Контролируйте температуру воздействия на волосы. Избыток горячих температур препятствует отращиванию густых и длинных волос и ведет к сухим, безжизненным кончикам и сечению. Пользуйтесь феном, утюжком и другими горячими приборами для волос только в самых экстренных случаях.

  • Сделайте отдых волосам. Да, иногда наши волосы требуют определенного тайм-аута от постоянных воздействий фена, плойки и прочих укладочных средств. Специалисты рекомендуют хотя бы несколько дней в месяц подарить волосам отдых.

ivona.bigmir.net


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