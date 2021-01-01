15 вещей, о которых не надо беспокоиться

Легко расстраиваться и раздражаться в течение дня. Мы склонны слишком легко оскорблять друга или коллегу, смущаться чем-то, мы слишком много заботимся о том, что другие думают о нас.

Через 5, 10 или даже 30 лет эти 20 вещей вообще не будут иметь значения.

1. Ежедневные разочарования

Мало того, что это не будет иметь значения через 20 лет, они, вероятно, не будут иметь значения через 2 дня. Когда вы сможете это осознать, вы сможете жить наблюдая за ежедневной драмой многих других людей и оставаться позитивными.

2. Неудачи, которые заставляют вас чувствовать себя виноватыми

На протяжении всей жизни вы понимаете, что иногда у вас все получится, а иногда вы терпите неудачу. Неудача - это хороший урок. Вы не можете ожидать, что у вас всегда все будет хорошо.

3. Фантазии о совершенстве

Расходуя энергию на стремление создать что-то, что является только идеалом, вы потеряете время, которое у вас есть для реальных вещей.

4. Беспокойства, когда вы делаете что-то новое

Будучи уверенными в том, что вы можете сделать что-то новое, вы можете начать, а не тратить время на ожидания и нервы.

5. Эгоистичные мысли

По мере того как ваша жизнь продолжается, вы поймете, что отдавая другим, на самом деле, вы получаете гораздо больше, чем если вы действуете эгоистично.

6. Интернет-сообщества

Вы можете думать, что поддержки в Интернете достаточно, но рано или поздно вы поймете, что, когда вы действительно заботитесь о чем-то, поддержка вживую - это гораздо лучший способ.

7. Вы слишком давите на себя, чтобы достичь чего-то важного

Вам нужно терпение, чтобы позволить себе время учиться, делать первые шаги и заключать правильные связи. Вы измените ситуацию, но это не произойдет в одночасье.

8. Чрезмерный контроль над ситуацией

Чем дольше вы живете, тем больше вы понимаете, как мало вы можете контролировать. Доверьтесь, все будет так, как должно.

9. Жертвенность

Принимая на себя ответственность за свою жизнь и счастье, вы даете себе разрешение на внесение изменений, которые принесут вам пользу.

10. Эгоизм других

Отстранение от чужого эгоизма сделает вас более реалистичными и освобожденными.

11. Зацикленность на победе

Иногда лучше всего сделать шаг назад и действительно посмотреть, стоит ли аргумент того или нет. В основном это не так.

12. Осуждение других

Каждый иногда делает глупые вещи. Вы не хотели бы, чтобы другой человек судил вас за допущенную вами ошибку, поэтому не судите сами.

13. Одержимость физической красотой

Красота в конечном счете не имеет никакого отношения к тому, как мы выглядим духовно. То, как вы себя чувствуете, это то, что действительно делает вас красивым.

14. Роскошь

Вещь забавная, но реальное значение в жизнь приносит то, что нельзя купить.

15. Фантазии о будущем

В конце жизни вы не будете вспоминать все то, о чем долго мечтали, вы будете помнить все чудесные события, которые были на самом деле.

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