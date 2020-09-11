Чему стоит поучиться у Дев? - ФОТО

Если вернуться к теории происхождения знаков Зодиака, то по одной из греческих легенд: Дева - это богиня плодородия Деметра. Не случайно, на звездных картах ее изображали с пучком травы в руках. Есть и другая версия - зодиакальный символ "М" и "V" (Maria Virgo - "Дева Мария"), как отсылка к раннему христианству.

Как бы то ни было, Девы полны добродетели. И чем больше мы о них узнаем, тем больше хотим быть похожими. Взять хотя бы типичную Деву, Бейонсе (она родилась 4 сентября). Строгий график работы, поразительное внимание к мелочам во время каждого выступления (от костюмов до видео) и важность безупречного публичного имиджа, о котором она так печется. Все это свойственно представительницам первого осеннего знака. Девы - известные борцы за справедливость и права человека, поэтому среди них немало благотворителей и активистов.

Ни один знак не состоит исключительно из хороших черт, но можем поспорить, если в вашем окружении появилась Дева (будь то мужчина или женщина) - этот человек обязательно окажет необходимую поддержку в трудную минуту. А если это ваша вторая половина - непременно побеспокоится о том, что вы будете есть на обед и не забыли ли вы ключи от квартиры.

Дев часто обвиняют в "темной стороне" перфекционизма - дотошности. Но если хотя бы половина из нас "штурмовали" список дел с той же лихорадочной интенсивностью, что и они, работать стало бы не в пример проще и эффективнее.

Да, далеко не каждому было бы комфортно жить каждый день "как Дева". Но, по мере того, как сезон этого знака будет развиваться, а его вибрации - усиливаться, попробуйте взять у них мастер-класс. Для начала: с утра составьте список дел и старайтесь ему следовать - и жить станет действительно намного проще.

elle.ru