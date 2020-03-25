Чем бы занимались на карантине Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие звезды? - ФОТО

Мэрилин Монро, 1955
Перспектива времяпрепровождения в четырех стенах для многих оказалась не такой уж и радостной. Первые несколько дней можно с облегчением отменить дела, с удовольствием уделить время себе и близким, но затем вынужденное заточение на фоне тревожности имеет все шансы обернуться легкими формами депрессии. Для удовлетворения эстетических потребностей мы собрали снимки самых известных звездных красавиц в домашней обстановке, которые не могут не вдохновлять.
Что бы звезды делали в условиях карантина? Мы можем представить, что Одри Хепберн занималась бы домашним садоводством. Софи Лорен упражнялась бы в кулинарии. Элизабет Тейлор вышивала бы. А Валери Хобсон отдалась бы живописи. Джейн Биркин посвятила бы себя детям. Ингрид Бергман потянулась бы к книге. Франсуаза Арди обзвонила бы всех друзей. Дорис Дэй набрала бы расслабляющую ванну. Катрин Денев устроила бы домашний концерт, а Моника Беллуччи просто красиво лежала бы.
Одри Хепберн, 1954
Розмари Клуни, 1952
Софи Лорен, 1965
Элизабет Тейлор, 1950
Валери Хобсон, 1963
Джейн Биркин с дочерьми, 1973
Джин сиберг, 1960
Барбара Роско, 1963
Мэрилин Монро, 1956
Натали Вуд, 1956
Джейн Биркин, 1985
Джуди Денч, 1967
Ингрид Бергман, 1940
Франсуаза Арди, 1965
Сандра Буллок, 1993
Дорис Дэй, 1959
Мэрилин Монро, 1955
Дебора Керр, 1940
Катрин Денев с сестрой Франсуазой Дорлеак, 1966
Эва Габор, 1950
Франсуаза Арди, 60-е
Мэрилин монро, 1950
Моника Беллуччи, 1996
Уна Стабс, 1964
Фото: GETTY IMAGES
Bazaar.ru
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