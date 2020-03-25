Чем бы занимались на карантине Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие звезды? - ФОТО

Мэрилин Монро, 1955

Перспектива времяпрепровождения в четырех стенах для многих оказалась не такой уж и радостной. Первые несколько дней можно с облегчением отменить дела, с удовольствием уделить время себе и близким, но затем вынужденное заточение на фоне тревожности имеет все шансы обернуться легкими формами депрессии. Для удовлетворения эстетических потребностей мы собрали снимки самых известных звездных красавиц в домашней обстановке, которые не могут не вдохновлять.

Что бы звезды делали в условиях карантина? Мы можем представить, что Одри Хепберн занималась бы домашним садоводством. Софи Лорен упражнялась бы в кулинарии. Элизабет Тейлор вышивала бы. А Валери Хобсон отдалась бы живописи. Джейн Биркин посвятила бы себя детям. Ингрид Бергман потянулась бы к книге. Франсуаза Арди обзвонила бы всех друзей. Дорис Дэй набрала бы расслабляющую ванну. Катрин Денев устроила бы домашний концерт, а Моника Беллуччи просто красиво лежала бы.

Одри Хепберн, 1954

Розмари Клуни, 1952

Софи Лорен, 1965

Элизабет Тейлор, 1950

Валери Хобсон, 1963

Джейн Биркин с дочерьми, 1973

Джин сиберг, 1960

Барбара Роско, 1963

Мэрилин Монро, 1956

Натали Вуд, 1956

Джейн Биркин, 1985

Джуди Денч, 1967

Ингрид Бергман, 1940

Франсуаза Арди, 1965

Сандра Буллок, 1993

Дорис Дэй, 1959

Мэрилин Монро, 1955

Дебора Керр, 1940

Катрин Денев с сестрой Франсуазой Дорлеак, 1966

Эва Габор, 1950

Франсуаза Арди, 60-е

Мэрилин монро, 1950

Моника Беллуччи, 1996

Уна Стабс, 1964

Фото: GETTY IMAGES

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook