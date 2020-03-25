Как правильно ухаживать за украшениями?

Правильные инвестиции в украшения всегда окупаются как финансово, так и эмоционально: наверняка с каждым экземпляром в вашей персональной коллекции связана отдельная история, достойная рассказа. Дорогие сердцу (и не только ему) вещи заслуживают аккуратного обращения: при правильном уходе им обеспечен статус семейных реликвий, а вашим правнукам - внушительная коллекция.

Делимся несколькими универсальными рекомендациями по уходу за украшениями из серебра, золота и других материалов с инкрустацией и без нее.

Регулярно протирайте украшения

Со временем любой металл может потускнеть, поэтому рекомендую регулярно чистить серебряные и позолоченные украшения сухой фланелью, замшей или тряпочкой из сукна для восстановления блеска. Также подойдет мягкая (зубная) щетка, смоченная теплой водой, и детское мыло.

Снимайте украшения при физической нагрузке

От любого грубого механического воздействия металлическая часть вашего украшения может поцарапаться или даже деформироваться, а на камнях возникнут трещины и сколы, поэтому не забывайте снимать украшения перед тренировками и другими физическими активностями.

Кроме того, украшениям не показано воздействие повышенных температур: снимайте все цепочки, серьги, браслеты и кольца, отправляясь в баню или солярий.

Избегайте контакта украшений с бытовой химией и косметикой

При контакте косметических и домашних моющих средств с украшениями возможно возникновение пятен, изменение цвета и повреждение поверхности металла из-за окисления. То же самое вероятно при длительном взаимодействии с тональным кремом, лосьоном для загара, парфюмом и другими бьюти-средствами.

Правильно ухаживайте за украшениями с жемчугом и натуральными камнями

Украшения с жемчугом и натуральными камнями лучше хранить таким образом, чтобы избежать прямого солнечного света - так они сохранят цвет и блеск. Помимо ультрафиолета, они не очень любят йодированную морскую воду: отправляясь на пляж, оставляйте такие украшения в сейфе в номере отеля. Если же все-таки предпочитаете не расставаться с ними, после купания промойте их пресной водой и вытрите насухо.

Храните драгоценности в футляре

Правильнее всего хранить украшения в индивидуальном футляре или специальном кейсе. Последние, как правило, вмещают в себе мини-коллекции: серьги вставляются в специально предусмотренные для этого отверстия, кольца "нанизываются" на мягкую полочку, цепи вешаются и складываются в кармашки, чтобы избежать заломов и узлов.

Еlle.ru

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