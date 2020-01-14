Как выбрать идеальные чулки? - 4 совета

Чулки по праву считаются одним из самых соблазнительных элементов женского гардероба. Чтобы выбрать идеальную пару, стоит учесть несколько простых рекомендаций.

Определяем размер

Если вы приобретаете чулки какого-то бренда впервые, проще всего перевернуть упаковку и изучить размерную сетку производителя. Как правило, чулки классифицируют по двум шкалам: от 1 до 6 (в порядке увеличения размера) или по распространенной системе S (small) - маленький, M (middle) - средний, L (large) - большой, XL (extra large) - очень большой. Кроме того, стоит учитывать свой рост и делать выбор в пользу большего или меньшего варианта.

Читаем состав

Чулки, конечно, не относятся к продуктам питания, но их состав тоже стоит изучить. К примеру, благодаря лайкре (она же спандекс, или эластан) они мягко и нежно облегают кожу, но если ее в составе чулок будет больше десяти процентов, появится ненужный и "полнящий" блеск. А вот микрофибра, напротив, придаст матовую текстуру.

Да будет цвет?

Большинство стилистов сходится в одном: чулки могут быть разной плотности, но в единой гамме - черные. И во многом они правы: черные чулки и колготки сочетаются с любой одеждой и уместны в любой ситуации, а вот их цветные аналоги очень сложно достойно стилизовать и грамотно замиксовать с другими вещами. Кроме того, если надеть цветную пару с темной обувью, то можно визуально укоротить себе ноги - вряд ли кто-то мечтает о таком эффекте.

Стразы и блестки

Как ни странно, в наше время аскетичного минимализма чулки со стразами, блестками и даже бусинами вовсе не моветон, но только в особенных случаях. Шумная вечеринка или корпоратив - идеальные поводы для таких моделей, а в повседневной жизни лучше остановиться на однотонных вариантах.

Bazaar.ru

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