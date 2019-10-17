Как помочь первокласснику полюбить школу? - Рассказывает психолог Лейла Али

Почти каждый родитель первоклассника сталкивается со сложностями адаптации ребенка в школе. Нежелание просыпаться рано, так как надо в школу, это самая минимальная проблема школьника. Слезы и истерики детей, которые не хотят делать уроки или же боятся реакции учителя и одноклассников на незнание какого-то предмета куда страшнее.

Ребенок, который ходил в детский сад и проводил свой день за играми, часто выходил на прогулку и наслаждался дневным сном, став первоклассником испытывает психоэмоциональную нагрузку. Новые требования, интенсивный режим, необходимость всё успевать очень давят на психику ребенка. И, чтобы приспособиться к новому темпу жизни необходимы силы и время, а главное понимание родителей, что это необходимо.

Как сообщила в беседе с Lady.Day.Az психолог Лейла Али, в первые дни в школе первоклассник сталкивается с задачами, решить которые необходимо, собрав все свои силы. Ребенок попадает под влияние таких факторов как личность педагога, коллектив одноклассников, новый режим дня, ограничение двигательной активности, новые обязанности.

Психологическая готовность первоклассника проявляется в том, что ребенок с удовольствием ходит в школу и занимается выполнением домашнего задания, с радостью рассказывает домашним о школьных событиях. Противоположное отношение свидетельствует о том, что ребёнок ещё не привык к школе. Это сигнализирует о том, что родители должны помочь первокласснику быстрее освоиться.

Лейла Али отметила, что адаптация первоклассника длится от первых 10-15 дней до нескольких месяцев. На это влияют многие факторы: специфика школы, характер ребенка, его уровень подготовленности к учебному процессу и др. И здесь не обойтись без помощи учителя и родителей.

Психолог посоветовала внимательно выслушивать ребенка и вникать во все проблемы, о которых ребенок говорит. Ни в коем случае не высмеивайте его, не унижайте, не приводите в пример тех детей, у которых получается лучше справляться с обучением в школе. Это приведет только к замкнутости и ребенок перестанет рассказывать вам о своих переживаниях. Чаще хвалите ребенка, поддерживайте его. Радость даже самому незначительному успеху сделает первоклассника увереннее в своих силах. А частая критика окажет негативное влияние, он может поверить в то, что он неудачник.

"Ребенок должен понять, что преимущество в индивидуальности. Помогите ему, если он с чем-то не справляется, научите и покажите, как правильно, но никогда не выполняйте все за него. Пусть учится работать самостоятельно - иначе не научится никогда", - сказала Лейла Али.

Для успешной психологической адаптации важна доброжелательная и спокойная атмосфера в семье. Не забывайте отдыхать, играть в спокойные игры, гулять.

В заключение психолог поделилась рекомендациями по психологической адаптации первоклассника:

1. Создайте в семье атмосферу благополучия. Любите ребенка.

2. Формируйте высокую самооценку у ребенка.

3. Интересуйтесь школой, расспрашивайте ребенка о событиях каждого дня.

4. Учитывайте характер и темперамент ребенка и применяйте индивидуальный подход. Понаблюдайте и решите, в чем следует оказать помощь, что подсказать.

5. Поощряйте ребенка за разные успехи, не только за учебные. Стимулируйте его к достижению поставленных целей.

Н. Гасымова

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