7 циклов счастья - Лучшие периоды в жизни человека - ФОТО

Вы обращали внимание, что примерно в одно и то же время в году с нами происходят похожие события и возникают те же эмоции? Это связано с тем, что каждый из нас в течение года проходит семь жизненных циклов. И если быть к ним готовым, а не пытаться плыть против течения, можно существенно облегчить себе жизнь и достичь в результате гораздо большего.

Как вычислить личный цикл? Сделать это довольно просто. Началом первого цикла является дата вашего рождения. Продолжительность каждого из них - 52 дня. Например, к дате вашего рождения (предположим, 27 июля) прибавляем 52 дня - получаем 16 сентября. Именно в этот день заканчивается ваш первый цикл. С 17 сентября по 7 ноября - второй. От 8 ноября отсчитываем 52 дня, чтобы определить третий, и так далее. Последний период закончится у вас 26 июля, а 27 вновь начнется первый. А теперь давайте попробуем воспользоваться полученными знаниями на практике.

Первый цикл: период возможностей. Это время действия, когда все будет складываться для вас удачно. Сейчас вы сможете найти спонсоров для своего проекта и осуществить давно задуманное, найти работу своей мечты или познакомиться с нужными людьми. Хорошее время для партнерских связей, вложения средств и создания репутации.

Второй цикл: время малых и больших перемен. В это время хорошо отправиться в путешествие. При этом независимо от того, поехали вы на отдых или деловую поездку, все сложится наилучшим образом. Также это время благоприятствует всему, что связано с перемещением: транспортировка грузов, покупка и продажа автомобилей, организация перевозок и переезд на новое место. Удачно пройдут и публичные выступления.

А вот закладывать фундамент под новый дом, затевать новый бизнес, давать или брать в долг, менять место работы, оформлять документы и приобретать ценные бумаги в это время нежелательно.

Третий цикл: энергетический. Вы сейчас в отличной форме, энергичны и готовы к решительным шагам. Проблемы со здоровьем решены, и вы готовы к бою. Если в это время вы решите что-то продать (квартиру, машину или старое платье), покупатель вскоре найдется и все пройдет наилучшим образом с выгодой для вас.

В это время лучше избегать конфликтов, поскольку они могут перейти в продолжительную неприязнь и даже вражду.

Четвертый цикл: духовный. Это время творчества и самореализации. Решили записаться на курсы иностранного языка, обучиться живописи, написать книгу или статью? Самое время взяться за реализацию задуманного. Все, что связано с образованием и творчеством будет иметь успех. В это время вы переполнены идеями и готовы к их воплощению. Вы оптимистично смотрите на мир, хотя и несколько возбуждены в предвкушении реализации задуманного.

Но будьте внимательны, подписывая документы и составляя договора, вникайте во все юридические тонкости, ибо есть риск быть обманутым. Также не стоит в этот период делать крупных приобретений или вступать в брак.

Пятый цикл: личный успех. В это время появляются новые интересы, реальные перспективы и расширяется круг общения. Вы - авторитетны, общительны, к вам прислушиваются и доверяют друзья и коллеги. Это прекрасное время заявить о себе, вести переговоры с влиятельными людьми, должностными лицами или попросить начальство о прибавке к зарплате. Если у вас есть необходимость отстаивать свои интересы в суде, лучше это сделать именно сейчас. Можно вкладывать средства в долговременные проекты, ездить в командировки, делать большие покупки.

При этом постарайтесь не нарушать закон - в это время даже небольшое отступление от его буквы, может создать много проблем. Лучше воздержаться от торговли мясными продуктами, а еще лучше попоститься.

Шестой цикл: расслабление. Пришло время отдохнуть от трудовых будней, заняться любимым хобби, спортом, просто развлечься. Всех денег, как известно, не заработаешь, посвятите это время себе. Хорошо отправиться в отпуск, сходить на концерт, пообщаться с друзьями, завести любовные отношения. Все новые знакомства (дружеские или интимные) будут иметь большие шансы на долговременное продолжение. Также в это время хорошо покупать акции или вложить деньги в новый проект.

Седьмой цикл: критический. Время проанализировать пройденный путь, переосмыслить накопленный опыт. Вы увидели, что совершили ошибку? Не бойтесь ее исправить и сменить направление движения. Часто перемены даются нелегко и болезненно, может возникнуть желание действовать необдуманно и импульсивно. Не рубите с плеча, не рвите старые связи, которые могут быть важны. При этом смело избавляйтесь от балласта - старых вещей, ненужных болезненных отношений.

Не поддавайтесь унынию, мыслям о том, что все хорошее позади, скоро начнется новый период и у вас появятся возможности подобно Фениксу возродиться из пепла.

Н. Гасымова