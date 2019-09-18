10 простых способов восполнить женскую энергию

Женщины обладают неимоверным запасом энергии. И если этот запас истощается, женщина становится агрессивной и несчастной. Поэтому важно научиться восполнять свою женскую энергию, а для этого нужен правильный отдых.

Как сообщает Lady.Day.Az, психолог Даша Город в Instagram составила ТОП-10 вариантов для элементарного отдыха, доступного каждой женщине:

1) Пофантазируйте, что хочется изменить в своем доме/квартире (например, присмотреть красивые шторы, сделать небольшую перестановку, украсить стену красивой картиной или найти классные подушечки на любимый диван).

2) Устройте вечером чайную церемонию. В красивом заварнике наколдуйте чай (например, с раскрывающимся цветком или ароматной лавандой).

3) Займитесь арт-терапией.

4) Организуйте день красоты. Просто посвятите весь день себе любимой. С утра сделайте маску для лица и волос, скраб и массаж щеткой для тела. На "десерт" пусть будет ванна с пеной и маслами. Поставьте свечи вокруг, включите любимую музыку. И получите полное расслабление. ⠀

5) Поищите какой-нибудь интересный пробный урок, что еще никогда не делали. Может аэройога? Или стрип-пластика? Попробуйте бачату или сходите на вокал. Ваша цель - получить новые впечатления.

6) Скооперируйтесь с друзьями и отправьтесь на пикник. Получите массу удовольствия от природы, посиделок у костра и песен под гитару.

7) Посмотрите, какие мероприятия проходят сейчас у вас в городе. Выставка знаменитого художника или велозабег. Выбирайте, что подходит вам.

8) Позовите подругу и организуйте фотопрогулку. Продумайте образы и локации. Экспериментируйте.

9) Сходите на творческую ярмарку. Найдите себе милое украшение ручной работы, красивый блокнот, восточные ароматы, элемент декора для дома, смешные носки с котиками. То, что порадует и приведет в умиление.

10) А можете и просто провести время со своими близкими, с кем давно не виделись. Это тоже заряжает и радует душу, уверяет психолог.

Н. Гасымова

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