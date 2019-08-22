7 трюков, которые используют занятые женщины, одеваясь по утрам - ФОТО

Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет лучшие советы для тех, кто хочет систематизировать свою жизнь с самого утра:

1. СВЕРЬТЕСЬ С РАСПИСАНИЕМ

Проверьте свое расписание на следующий день и проанализируйте, какие запланированы дела и встречи на завтра. Совещание с боссом? Поход в ресторан с друзьями? Подберите свой гардероб заранее в соответствии с теми задачами, которые перед вами стоят. С утра вам будет намного проще собраться и потратите вы меньше времени на обдумывание своего образа.

2. ПРОВЕРЬТЕ ПОГОДУ

Начинайте утро с просмотра прогноза погоды, это поможет вам исключить те предметы гардероба, которые будут лишними. Например, зонт или шерстяной свитер вы успеете заменить на легкий кардиган или мини-сумку.

3. ПРИГОТОВЬТЕ ЗАВТРАК И ЛАНЧ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Утренний подъем станет намного приятнее, если вы будете знать, что ваш завтрак уже готов. Панкейки из цельнозерновой муки, свежевыжатый сок и круассаны, приготовленные заранее, сэкономят ваше утреннее время и поднимут настроение. Что касается ланч-бокса, то нельзя не отметить пользу приготовленной домашней еды для фигуры и кишечника. Она позволит распределять приемы пищи по часам, не тратя время на поиск ланча вне офиса.

4. СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВАЖНЫЕ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ ЗАРАНЕЕ

Утром у вас не будет времени на то, чтобы сделать маску или глубокий уход, поэтому лучше всего позаботиться о своей коже заранее. Нанесите на лицо скраб и затем сделайте домашний пилинг. Идеальным завершением ухода станет небольшой массаж с помощью массажного крема и масел.

5. СОБЕРИТЕ СВОЮ КОСМЕТИЧКУ

Каждая занятая девушка знает, что в течение дня макияж теряет свою свежесть, поэтому под рукой должна быть косметичка с мини-версиями любимой косметики. Особое внимание стоит уделить парфюму и приобрести travel sixe любимого аромата, который поместится в любую сумку или клатч.

6. РАЗБЕРИТЕ СВОИ АКСЕССУАРЫ

Пусть все ваши сережки, браслеты, шарфы, сумки и очки будут распределены строго по цветовым гаммам и сезонам. Например, в зимнее время года стоит убрать в дальний угол шкафа летние детали своих образов и систематизировать все украшения в соответствии с одеждой, под которую они подходят. К слову, именно это поможет вам понять, что стоит докупить в свой гардероб, а какие его элементы давно изжили себя.

7. ПОДГОТОВЬТЕ СВОЮ СУМКУ ЗАРАНЕЕ

Утренние сборы часто заканчиваются выходом из дома второпях, что приводит к тому, что вы можете забыть важные документы, ежедневник или зарядку для телефона практически у двери. Заведите в привычку собирать свою сумку заранее, а утром просто положите в нее несколько свежих фруктов и ланч-бокс.

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