Как начать медитировать? - 3 шага к осознанности - ФОТО

Тема медитации утратила былую модность и перешла в стадию оздоровительного быта, вроде утренней зарядки или вечерней пробежки. Даже те, кто еще не приступил, в курсе, что это очень полезное занятие, способное снизить стресс, улучшить внимание и вернуть ощущение счастья. Главное, этим можно заниматься везде и совершенно бесплатно. Проблема лишь в том, что вечно не хватает времени.

Как сообщает Lady.Day.Az, медитация требует минимум 20 минут молчаливой осознанности дважды в день, что звучит проблемно для ее упихивания в плотный список ежедневных дел. Но доктор восточной медицины и автор книги "Городской монах" Педрам Шоджай утверждает, что это неправильный взгляд на суть вещей. "Медитация - процесс оптимизации, а не усложнения, - объясняет бывший даосский монах. - Вы только выиграете, поскольку станете внимательнее к повседневным задачам, эффективнее и спокойнее, а значит, с большей вероятностью откажетесь от всякой ерунды, которая не стоит вашего времени".

Научные исследования подтверждают: техники осознанности и медитации предназначены для того, чтобы активировать префронтальную кору мозга, участок, отвечающий за управление мыслями и действиями, связанными с принятием решений, достижением результатов, волевым контролем, эмоциональной регуляцией и концентрацией внимания.

Медитация помогает лучше понять чувства и мысли, осознать себя, свои эмоции и ресурсы в конкретный момент - и как результат, расслабиться, определить приоритеты и приступить к верной последовательности действий.

Но с чего и как начать медитировать?

Начните с малого

Большинство из нас запрограммированы на работу и заботы, и этот режим трудно отключить. Но, как уже упоминалось, медитация способна вернуть власть над мыслями и чувствами, стимулируя процесс, называемый децентрацией. Например, при стрессовой ситуации, возникшей на работе, остановитесь на минутку, закройте глаза и скажите себе: "Да, я сейчас волнуюсь, но знаю, что если я сделаю глубокий вдох и выдох, это пройдет. Это не то, что я не смогу преодолеть".

Начните практиковать полезный навык, внедряя его в повседневную жизнь. Вместо того, чтобы раздумывать, где взять дополнительное время, займитесь этим прямо сейчас.

"20 минут с закрытыми глазами в тихой темной комнате - это, конечно, идеальный вариант, так сказать, золотой стандарт, - говорит Педрам Шоджай. - Но уделить медитации всего несколько минут непосредственно там, где вы находитесь, - отличное начало. Выстраивайте привычку шаг за шагом, используя удобные моменты.

Не злитесь, что застряли в очереди, а примите это как возможность помедитировать, вместо того, чтобы как обычно увязнуть в смартфоне.

Сфокусируйтесь на дыхании в спортзале, осознавайте себя в процессе каждого приседания или наклона. Устройте пятиминутную практику, когда вы идете, едете в электричке или застряли в пробке".

Кому-то удобнее медитировать, едва проснувшись, другим привычнее напоминания в телефоне в течении дня. И если со временем вы планируете отвести практике 15-20 минут в день, вы должны определить конкретное время в расписании, иначе это так и не станет привычкой.

Сканируйте сознание

Ключевой аспект медитации не в том, чтобы "отключить мысли" или "ничего не делать", а в том, чтобы осознать свое присутствие здесь и сейчас. Сядьте, закройте глаза, следите за дыханием и сосредоточьтесь на текущем моменте.

Первым делом приучитесь сканировать сознание при помощи простого вопроса: "Что я делаю прямо сейчас?" Не важно, каким будет ответ, перестаньте делать это и расслабьтесь. Такое упражнение тренирует разум отвыкать от постоянного "желания" и учит просто "быть", что для него куда более здоровое состояние.

"Не злитесь на себя за поток хаотичных мыслей, что вертятся в голове - они досаждают всем, даже Далай-ламе, - говорит Шоджай. - Разница между мастером медитации и начинающим практиком в том, что мастер учится наблюдать этот шум, но не реагировать на него. Вы заметили его, а теперь пусть он уходит - не следуйте за ним.

Как только вы поймали себя на том, что вас затянуло в воронку мыслей, просто признайте, что это происходит, и прекратите эту мысленную деятельность".

Шоджай предлагает такую последовательность в течение пяти минут: вдохните на счет четыре, задержите дыхание на две секунды, выдохните на четыре секунды и снова задержите дыхание на две секунды. Некоторым нравится представлять поток дыхания, который входит через нос, проходит через горло, попадает в легкие и затем возвращается обратно.

Будьте настойчивы

Медитация наращивает внутреннюю силу, так же как занятия фитнесом укрепляют тело. Чем больше вы практикуетесь, тем влиятельнее ваша практика отражается на повседневной жизни. Смысл в том, чтобы научиться присутствовать в моменте, а затем использовать осознанность во всем, что вы делаете, становясь эффективнее, успешнее, счастливее.

"Научиться расслабляться - вот путь к мастерству, - добавляет Шоджай. - Жить в состоянии расслабленности - это рай. Бегство на тропический остров не поможет. Убежать в покой нельзя, его можно только найти внутри себя".

Н. Гасымова

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