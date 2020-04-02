В каких продуктах искать витамин D?

Нехватка солнечных лучей напрямую ведет к дефициту витамина D в организме. Его недостаток повышает риск получения различных инфекций и воспалений, становится причиной ослабленного иммунитета, нехватки энергии и мотивации, депрессии. К тому же витамин D необходим для усвоения организмом кальция, который отвечает за рост и укрепление костей и зубов.

Красная икра

Отличная возможность получить витамин D во время новогодних праздников. В качественной красной икре содержится омега-3, что помогает бороться с депрессией и усталостью и препятствует возникновению заболеваний.

Лосось

Лосось в пасмурное время года незаменим - одна порция (около 100 г) содержит почти суточную норму витамина D. Более того, эта красная рыба улучшает мозговую деятельность и снижает риск заболеваний мозга. Между замороженным и свежим лососем выбирайте второй вариант - в только что выловленной рыбе содержание витаминов гораздо выше.

Яйца

Доступный и простой способ пополнить запасы солнечного витамина в организме. Яйца очень питательны, а в их желтке содержится высокая концентрация витамина D. Употреблять их можно в любом виде: с тостами на завтрак, в салатах или яичнице.

Сардины

В этом виде рыбы содержание витамина D чуть меньше, чем в лососе. Однако сардины богаты железом, кальцием и жирными кислотами омега-3, которые важны для хорошего состояния кожи, волос и зубов, а также образования костной ткани.

Грибы

Одни из малочисленных растительных источников витамина D. Его содержание в грибах невелико, однако они могут стать альтернативой рыбе и морепродуктам или же дополнением к продуктам с высоким содержанием витамина D.

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