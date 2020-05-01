Заразившаяся коронавирусом медсестра умерла на руках у мужа - ФОТО

51-летняя Лаура Таннер скончалась от коронавирусной инфекции. Очевидцем смерти медсестры из британского города Базилдон стал ее 49-летний муж Кевин.

По словам мужчины, он, его супруга и их 13-летний сын Киан слегли с "жуткими" симптомами простуды. Вся семья самоизолировалась дома и соблюдала все рекомендации врачей. Кевин выздоровел спустя пару дней, а Лауре стало хуже.

У женщины поднялась температура до 40 градусов. Мужчина вызвал "скорую", и врачам удалось сбить жар. Несмотря на серьезные симптомы, медики отказались госпитализировать Лауру.

"Почти всё время она не могла встать с кровати или поесть. Но в тот самый день Лаура спустилась на первый этаж дома. Я пошел проверить, как она, и обнаружил, что у нее началось что-то похожее на паническую атаку. Она тяжело дышала и просила меня успокоить ее", - рассказал Кевин.

Он тут же вновь позвонил в "скорую" и приготовил для жены бумажный пакет, чтобы она смогла нормализовать дыхание. Но дыхание Лауры становилось всё более частым и поверхностным. "Ее глаза закрывались, и я видел, как она покидает меня", - цитирует мистера Таннера Mirror.

Врачи приехали через десять минут, но было уже поздно. Они почти час пытались реанимировать женщину, а затем констатировали смерть. "Они не успели. Я страдаю от ночных кошмаров", - добавил муж погибшей.

Сosmo.ru